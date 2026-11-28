Bei einer Explosion nahe einer Schule im Osten Afghanistans sind laut örtlichen Medien mindestens zehn Menschen getötet worden, darunter sieben Kinder. 110 weitere Menschen wurden verletzt.

Darum gehts In Ostafghanistan starben bei einer Explosion mindestens zehn Menschen, darunter sieben Kinder

Die Explosion soll sich in einem Sprengstofflager ereignet und Schule sowie Häuser beschädigt haben

110 Menschen wurden verletzt, die Taliban vermuten Fahrlässigkeit und untersuchen den Vorfall

Daniel Macher Redaktor News

Erneut ist es in Afghanistan zu einer schweren Explosion in der Nähe einer Schule gekommen. Im Osten des Landes sind dabei mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter sieben Kinder. Weitere 110 Menschen wurden verletzt. Das berichten örtliche Medien unter Berufung auf einen Sprecher der regierenden Taliban.

Die Detonation ereignete sich am Morgen in der Gegend Andar Ser in der Provinz Kunar. Nach Angaben des Polizeisprechers Farid Dehkan wurden bei der Explosion mehrere Schülerinnen und Schüler verletzt oder getötet.

Laut Medienberichten soll sich die Explosion in einem Sprengstofflager eines Bergbauunternehmens ereignet haben. Die Firma verwendet Sprengstoff für Felsensprengungen. Das nahe gelegene Schulgebäude sowie mehrere umliegende Häuser wurden durch die Wucht der Detonation beschädigt.

Taliban sprechen von Fahrlässigkeit

Die Behörden gehen offenbar von einem Unglück aus. Ein Regierungsvertreter erklärte, die Explosion sei vermutlich auf Fahrlässigkeit beziehungsweise mangelnde Aufmerksamkeit zurückzuführen. Eine Untersuchung des Vorfalls sei bereits eingeleitet worden.

Videos in den sozialen Medien zeigen, wie verletzte Kinder in Spitäler der Provinzhauptstadt Asadabad gebracht werden. Einige der leicht verletzten Opfer konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Die Taliban bezeichneten den Vorfall als Unglück. Allerdings ist Vorsicht geboten: Wie die eine Korrespondentin der ARD auf «Tagesschau.de» berichtet, haben die Taliban in der Vergangenheit wiederholt versucht, ähnliche Vorfälle herunterzuspielen. Deshalb müsse zunächst das Ergebnis der laufenden Untersuchung abgewartet werden.