Sowohl Putin als auch Selenski sprechen von Verhandlungen am Donnerstag in der Türkei. Wieder nur leere Versprechungen? Renommierte Friedensforscher sagen gegenüber Blick, warum sie zuversichtlich sind und wie Trump reagieren dürfte, falls die Gespräche scheitern.

In mehreren Anläufen hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versucht, Selenski und Putin zu Gesprächen zusammenzubringen (Bild von 2024). Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Guido Felder Ausland-Redaktor

Kommt es zum Handschlag zwischen Selenski und Putin? Der russische Präsident Wladimir Putin (72) schlägt direkte Gespräche ab Donnerstag in der Türkei vor. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) nimmt ihn beim Wort und sagt: «Ich werde am Donnerstag in der Türkei auf Putin warten.»

Wie ernst meinen es die beiden wirklich? Friedensforscher sind vorsichtig optimistisch: Sie schliessen ein historisches Treffen diese Woche nicht aus.