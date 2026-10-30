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Frau streichelt Weissen Hai vor Tybee Island
Video sorgt für Aufsehen
Frau streichelt Weissen Hai
Vor Tybee Island im US-Bundesstaat Georgia trifft eine Crew auf einen Weissen Hai. Eine Frau nutzt die Gelegenheit und streichelt das Tier gleich mehrmals.
Publiziert: vor 2 Minuten
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