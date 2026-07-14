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Waldbrand bei Paris: 1300 Hektar in Fontainebleau verloren
Fontainebleau brennt
Das Inferno nahe Paris aus der Luft gesehen
Luftaufnahmen zeigen das verheerende Inferno: Nahe Paris wütet ein gewaltiger Waldbrand, der in Fontainebleau bereits über 1300 Hektar zerstört hat.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Iryna Poddubna
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