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Fontainebleau brennt
Das Inferno nahe Paris aus der Luft gesehen

Luftaufnahmen zeigen das verheerende Inferno: Nahe Paris wütet ein gewaltiger Waldbrand, der in Fontainebleau bereits über 1300 Hektar zerstört hat.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Waldbrände Sommer 2026
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