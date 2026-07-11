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Tessin
Video zeigt Löscharbeiten an einem Waldbrand in Brissago TI
Löschhelikopter in Brissago TI
Leservideo zeigt Löscharbeiten an einem Waldbrand
Oberhalb von Brissago brennt der Wald. Diverse Leservideos zeigen wie Helikopter versuchen, das Feuer zu löschen.
Publiziert: vor 40 Minuten
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