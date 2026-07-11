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Löschhelikopter in Brissago TI
Leservideo zeigt Löscharbeiten an einem Waldbrand

Oberhalb von Brissago brennt der Wald. Diverse Leservideos zeigen wie Helikopter versuchen, das Feuer zu löschen.
Publiziert: vor 40 Minuten
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