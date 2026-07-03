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Waldbrände breiten sich an der Costa Brava rasant aus
Flammen an der Costa Brava
Waldbrände breiten sich rasant aus
Ein Waldbrand hat an Spaniens Costa Brava rund 750 Hektar Land zerstört. 40’000 Menschen stecken derzeit in ihren Häusern fest. Die Feuerwehr hat über 50 Einsatzteams im Einsatz.
Publiziert: 22:20 Uhr
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