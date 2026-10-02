DE
FR
Abonnieren

Geheime Dokumente zeigen
Oleg L. soll hinter dem Drohnenanschlag von Leipzig stecken

Ein Russe mit mutmasslichen Verbindungen zum Militärnachrichtendienst GRU soll laut «The Telegraph» in den gescheiterten Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig verwickelt sein. Russland bestreitet eine Beteiligung.
Publiziert: vor 28 Minuten
Kommentieren
1/4
Oleg L. soll den Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig geplant haben.
Foto: Blic.rs

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Laut «Telegraph» belasten Geheimdokumente Oleg L.
  • Er soll den Drohnenangriff in Leipzig geplant haben
  • Die Drohne traf ein ukrainisches Flugzeug; Moskau dementiert
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Der Russe Oleg L.*, der Verbindungen zum russischen Militärnachrichtendienst GRU unterhalten soll, steht im Verdacht, am Drohnenanschlag am Leipziger Flughafen beteiligt gewesen zu sein. Das berichtet die britische Zeitung «The Telegraph» am Donnerstag. Vertrauliche Geheimdienstdokumente aus Deutschland, Litauen und Polen sowie Interviews mit hochrangigen Geheimdienstmitarbeitern zeigen demnach, dass L. und ein belarussischer Helfer nach Deutschland gereist sind, um Sabotageakte durchzuführen.

Mehr zum Anschlagsversuch in Leipzig
imago_st_0805_22210001_0863429053.jpg
Vorfall in Leipzig
DNA-Spur auf der Sprengstoff-Drohne gesichert
Bislang war die Herkunft der mysteriösen Drohne unklar.
US-Geheimdienstpapier
Bomben-Drohne am Flughafen Leipzig gehörte wohl Russland
Laut US-Geheimdienst gehört sie wahrscheinlich Russland.
Mit Video
Mit DHL-Flieger kollidiert
Hunderte Polizisten suchen in Leipzig nach zweiter Drohne
Ein Spezialist der Polizei beim Einsatz auf dem Vorfeld des Flughafens Leipzig/Halle.
Mit Video
Minister spricht von «Attacke»
Drohnenbombe neben ukrainischem Flugzeug in Leipzig entdeckt

Deutsche Ermittler vermuteten, dass L. den gescheiterten Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig geplant habe. Anschliessend habe er seinen Komplizen beauftragt, seine Pläne auszuführen. Die Ermittler geben weiter an, dass L. eine Woche vor dem Anschlag am Berliner Flughafen ein Auto gemietet und damit in den folgenden Tagen mehrere verdächtige Orte angefahren habe. Medienberichten zufolge reiste er später ungehindert über Serbien nach Russland.

Russland bestreitet Beteiligung

Vor dem versuchten Anschlag soll er am 31. Juli den Flughafen Leipzig in dem Auto umkreist haben. Fünf Tage später prallte eine mit Sprengstoff beladene Drohne gegen den Flügel eines parkierten ukrainischen Frachtflugzeugs. Die Drohne stürzte auf die Landebahn, ohne zu detonieren.

Die deutsche Regierung hatte bereits Anfang September verkündet, dass sie Russland als Drahtzieher hinter dem gescheiterten Drohnenanschlag vermutet. Die «Bild» berichtete schon damals, dass die Ermittler die Spur hinter dem Vorfall einem russischen Geheimagenten zuordnen konnten. Kreml-Chef Wladimir Putin (73) bezeichnete die Schuldzuweisung Deutschlands damals als «schweren Fehler» und sprach von Beweisfälschung.

* Name bekannt

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen