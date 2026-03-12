Britische Spezialeinheiten im Irak angegriffen
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Feuer, Hektik, Verletzte: Eine britisch-amerikanische Militärbasis im Norden des Irak wurde am Mittwochabend von einem «Schwarm iranischer Drohnen» angegriffen, wie heute bekannt wird.
Auf dem Standort sind britische Spezialkräfte stationiert. Bei dem Vorfall wurden mehrere US-Soldaten verletzt, schreiben britische Medien. Britische Staatsangehörige seien nicht verletzt worden.
Der britische Verteidigungsminister John Healey forderte am Donnerstag ein Ende des Konflikts und betonte, dass vor allem Kremlchef Wladimir Putin vom Krieg profitiere. «Niemand ausser Putin profitiert von dieser Krise», erklärte Healey. Der russische Präsident profitiere finanziell von den steigenden Rohstoffpreisen, während die internationale Gemeinschaft unter den Auswirkungen leide.
Der Iran exportiert trotz Krieg mehr Öl als vorher
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Es ist eine Nachricht, die manche überraschen dürfte: Der Iran exportiert mehr Öl durch die Strasse von Hormus als vor dem Krieg. Dies berichtet das «Wall Street Journal».
Während die arabischen Ölproduzenten am Golf, von Saudi-Arabien bis Irak, ihre Produktion drosseln und versuchen, die Strasse von Hormus zu umgehen, läuft das Geschäft für den Iran ungehindert weiter.
Zur Erinnerung: Die Islamische Revolutionsgarde des Iran drohte mehrfach mit Angriffen auf alle Schiffe, die versuchen, die Meerenge zu durchqueren.
Laut Daten des Tanker-Tracking-Unternehmens Kpler haben mehrere Tanker seit Kriegsbeginn durchschnittlich 2,1 Millionen Barrel iranisches Öl geladen, mehr als die zwei Millionen Barrel pro Tag, die der Iran im Februar exportiert hat.
Das Öl geht zu einem grossen Teil nach China – Europa kauft wegen Sanktionen kaum iranisches Öl.
Seit Beginn des Kriegs sind laut dem Datenanbieter Lloyd’s List Intelligence etwa 15 Schiffe durch die Meerenge gefahren, die iranisches Öl nach China und Indien transportieren. Sie gehören meist zur «Dark Fleet» – eine Schattenflotte von Tankern, die oft unter fremden Flagge fährt. Viele davon sind in Wahrheit kleine chinesische Tanker, die ihre Identität offen mitteilen.
Sie informieren die Revolutionsgarde per Lautsprecher und Kurzwellenfunk, indem sie auf Englisch senden: «Wir sind ein chinesisches Schiff. Wir kommen durch und sind freundlich», zitiert das «Wall Street Journal» die Funksprüche.
Klar ist: Die Durchfahrt bleibt für die Schiffe ein kalkuliertes Risiko. Mindestens zwei Tanker wurden von den Iranern seit Kriegsbeginn bereits getroffen.
Erstes Statement: Modschtaba Chamenei fordert Rache
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Der neue oberste Führer des Iran, Ajatollah Modschtaba Chamenei, gibt am Donnerstagmittag (Schweizer Zeit) seine erste Erklärung seit seiner Ernennung ab. Ein Sprecher des 56-Jährigen liest im iranischen Staatsfernsehen eine Mitteilung des neuen Oberhauptes vor.
In der Stellungnahme fordert Chamenei Rache für die Kriegsopfer. Der 56-jährige Kleriker betont die Notwendigkeit von Vergeltung – insbesondere für die bei einem Luftangriff getöteten Mädchen, wie es in einer Erklärung heisst. «Der Iran wird weiter kämpfen, um das Blut all seiner Märtyrer zu rächen.»
Weiter erklärte Chamenei, die Strasse von Hormus müsse geschlossen bleiben. Dies um die Feinde des Iran unter Druck zu setzen. Ausserdem wurde verlesen, dass die Angriffe auf die Golfstaaten fortgesetzt werden, jedoch stehen dabei vor allem US-Stützpunkte im Fokus. «Der Iran strebt gute Beziehungen zu seinen Nachbarn an. Er zielt nur auf die US-Stützpunkte auf ihrem Territorium ab und wird dies auch weiterhin tun.»
In den letzten Stunden wurde intensiv über den Gesundheitszustand Chameneis spekuliert. Es gibt Gerüchte, dass er im Koma liegen soll. Mein Kollege Mattia Jutzeler hat die Spekulationen im Tickereintrag von 13.56 Uhr thematisiert. Demnach soll Chamenei beim Angriff auf seinen Vater schwere Verletzungen erlitten haben.
Wie geht es dem neuen Ayatollah?
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
Modschtaba Chamenei wurde am Montag offiziell zum neuen Machthaber im Iran ausgerufen. Seit seiner Wahl hatte er aber noch keinen öffentlichen Auftritt. Lange schon machen Gerüchte die Runde, der neue Ayatollah sei verletzt.
Der iranische Botschafter in Zypern bestätigte dies am Mittwoch gegenüber dem «Guardian». Modschtaba Chamenei wurde bei demselben Luftangriff verletzt, der seinem Vater Ali Chamenei das Leben kostete. «Ich habe gehört, dass er an Beinen, Hand und Arm verletzt wurde», meint der Botschafter. Er habe Glück gehabt, den Angriff überlebt zu haben. In einer anderen Analyse des «Guardian» meint ein Diplomatie-Experte, dass ein Beinbruch und Gesichtsverletzungen «zu den Mindestangaben» von Modschtaba Chameneis Verletzungen gehören.
Die «Sun» behauptet nun, genauere Informationen zum Gesundheitszustand des neuen Ayatollahs zu haben. Eine Quelle habe der britischen Zeitung berichtet, Modschtaba Chamenei habe mindestens ein Bein verloren und ausserdem schwere Magen- oder Leberschäden erlitten. Er liege momentan im Koma.
Die Quelle der «Sun» kenne Mitglieder des Ärzteteams, das Chamenei im Moment behandelt. Der iranische Präsident habe das Spital, in dem sich der Ayatollah befindet, vor wenigen Tagen besucht. Der Verletzungsgrad des neuen Ayatollahs wurde allerdings nicht offiziell bestätigt.
Dubai-Flüge: Kostenlos umbuchen oder Geld zurück
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am News-Desk
Die Swiss verlängert die Streichung ihrer Flüge nach Dubai um fast zwei Wochen. Bisher waren die Reisen bis einschliesslich 15. März ausgesetzt. Am Donnerstag gibt die Fluggesellschaft bekannt, diese Massnahme bis einschliesslich 28. März zu verlängern.
Grund dafür sei, dass die Flughäfen in Dubai die Anzahl der Flugbewegungen aus Kapazitätsgründen infolge des Irankrieges erheblich reduzieren, heisst es in einer Mitteilung der Fluggesellschaft. Die Swiss werde prüfen, inwieweit es trotz der starken Einschränkungen möglich sein wird, einzelne Flüge durchzuführen.
Betroffene Fluggäste können kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten alternativ den vollständigen Ticketpreis zurück, heisst es in der Mitteilung weiter.
Brand auf Containerschiff nahe der Strasse von Hormus
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
Ein Schiff der Firma Hapag-Lloyd ist in der Nähe der Strasse von Hormus von Splittern einer Artilleriegranate getroffen worden. Wie die «Bild» schreibt, habe der Frachter infolgedessen Feuer gefangen. Die Crew hätte den Brand allerdings schnell löschen können und sei wohlauf.
Der Iran blockiert die wichtige Meerenge aktuell weitestgehend. Das wirkt sich auf die Spritpreise aus. Wie? Das erfährst du im Artikel meiner Kollegin Milena Kälin.
Iranische Rakete zerstört Wohnhaus
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
Ein israelisches Ehepaar entkommt am Donnerstagmorgen nur knapp einer riesigen Explosion. Wie die Nachrichtenagentur «Reuters» berichtet, treffen iranische Raketen ein Wohnhaus im Zentrum Israels. Das Ehepaar konnte sich noch gerade noch in einen Schutzraum retten, als sich ihr Haus in der Gemeinde Haniel mit Rauch füllte.
«Es gab eine Explosion, einen gewaltigen Knall. Die Tür des Schutzraums hat richtig gewackelt!», erzählt der Ehemann der Agentur Reuters. Das Haus wurde beim Angriff fast komplett zerstört. Wände wurden herausgerissen, Möbel umgeworfen und zerstört. Die Explosion hinterliess ausserdem einen tiefen Krater im Boden und brachte einen Baum zum Umstürzen.
Später in der Nacht wurden auch iranische Angriffe in Jerusalem gemeldet. Laut CNN verursachten herabfallende Trümmerteile einer Abfangrakete einen Brand auf einem offenen Feld.
Grossbrand in Bahrain nach iranischem Angriff
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
Bahrain am Persischen Golf wurde in der Nacht auf Donnerstag erneut zum Ziel iranischer Angriffe. In einem Treibstofflager im Norden des Landes brach infolge einer Attacke ein grosses Feuer aus. Auf einem Video des nationalen Kommunikationszentrums ist zu sehen, wie Feuerwehrleute gegen die Flammen kämpfen.
Das Innenministerium Bahrains hatte die Bevölkerung in der Region gewarnt, wegen der giftigen Dämpfe in ihren Häusern zu bleiben und die Fenster zu schliessen. Laut einem Bericht von Al Jazeera wurden am Donnerstagmorgen weitere Ziele in der Nähe des Flughafens in der Hauptstadt Manamah angegriffen. Es seien hohe Rauchsäulen beobachtet worden.
Iran schickt neue Drohnenwellen gegen Nachbarn
Von Gabriel Knupfer, Redaktor Nachtdienst
Von einem Ende des Krieges kann keine Rede sein, auch wenn Donald Trump keine Gelegenheit auslässt, den Sieg zu verkünden. In der Nacht auf Donnerstag griff der Iran erneut mehrere Nachbarländer an.
Im Irak stieg am Internationalen Flughafen Erbil in der Kurdenregion Rauch auf, wie der Sender CNN meldete. Schon zuvor hatte der Iran zwei Tanker in irakischen Gewässer angegriffen. Dabei wurde ein Mensch getötet. Die Tanker gingen in Flammen auf, wie Videos auf den sozialen Medien zeigten.
Saudi-Arabien meldete den Abschuss von mehr als 20 Drohnen im Osten des Landes, wo sich die grossen Ölfelder befinden. In Bahrain griff der Iran Öltanks an, die Regierung wies die Bevölkerung an, wegen des giftigen Rauchs die Fenster zu schliessen.
Auch die Luftabwehr der Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwaits bekämpften Angriffe mit Drohnen und Raketen.
Angriff auf Öltanker fordert einen Toten
Von Gabriel Knupfer, Redaktor Nachtdienst
Die iranischen Revolutionsgarden setzten am Mittwoch in irakischen Gewässern zwei Öltanker in Brand. Dabei wurden ein Seemann getötet, wie die irakischen Behörden mitteilten. 38 Seeleute seien gerettet worden.
Der Generaldirektor der irakischen Hafenbehörde sagte gegenüber CNN, dass die geretteten Besatzungsmitglieder alle ausländischer Staatsangehörigkeit seien, gab jedoch keine Details zu Verletzungen oder Schäden an den Schiffen bekannt. Die Blockade des Ölhandels durch die iranischen Revolutionsgarden bedroht die Weltwirtschaft.