Der Iran exportiert trotz Krieg mehr Öl als vorher

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Es ist eine Nachricht, die manche überraschen dürfte: Der Iran exportiert mehr Öl durch die Strasse von Hormus als vor dem Krieg. Dies berichtet das «Wall Street Journal».

Während die arabischen Ölproduzenten am Golf, von Saudi-Arabien bis Irak, ihre Produktion drosseln und versuchen, die Strasse von Hormus zu umgehen, läuft das Geschäft für den Iran ungehindert weiter.

Zur Erinnerung: Die Islamische Revolutionsgarde des Iran drohte mehrfach mit Angriffen auf alle Schiffe, die versuchen, die Meerenge zu durchqueren.

Laut Daten des Tanker-Tracking-Unternehmens Kpler haben mehrere Tanker seit Kriegsbeginn durchschnittlich 2,1 Millionen Barrel iranisches Öl geladen, mehr als die zwei Millionen Barrel pro Tag, die der Iran im Februar exportiert hat.

Das Öl geht zu einem grossen Teil nach China – Europa kauft wegen Sanktionen kaum iranisches Öl.

Seit Beginn des Kriegs sind laut dem Datenanbieter Lloyd’s List Intelligence etwa 15 Schiffe durch die Meerenge gefahren, die iranisches Öl nach China und Indien transportieren. Sie gehören meist zur «Dark Fleet» – eine Schattenflotte von Tankern, die oft unter fremden Flagge fährt. Viele davon sind in Wahrheit kleine chinesische Tanker, die ihre Identität offen mitteilen.

Sie informieren die Revolutionsgarde per Lautsprecher und Kurzwellenfunk, indem sie auf Englisch senden: «Wir sind ein chinesisches Schiff. Wir kommen durch und sind freundlich», zitiert das «Wall Street Journal» die Funksprüche.

Klar ist: Die Durchfahrt bleibt für die Schiffe ein kalkuliertes Risiko. Mindestens zwei Tanker wurden von den Iranern seit Kriegsbeginn bereits getroffen.