Mehrere Verletzte bei Molotow-Attacke in den USA

In Boulder, Colorado, kam es zu einem Angriff mit mehreren Verletzten. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Während einige Beamte von einem Terroranschlag sprechen, mahnt der örtliche Polizeichef zur Vorsicht bei der Einschätzung des Motivs.

Nach einer Attacke auf offener Strasse mit sechs Verletzten im US-Bundesstaat Colorado ermittelt die Bundespolizei FBI. Der Vorfall habe sich am Nachmittag (Ortszeit) in der Stadt Boulder ereignet, ein Verdächtiger sei festgenommen worden, sagte der Polizeichef der Stadt, Steve Redfearn, bei einer Pressekonferenz.

FBI-Chef Kash Patel sprach auf der Plattform X von einem «gezielten Terrorangriff» in der Stadt. Auch US-Aussenminister Marco Rubio und US-Heimatschutzministerin Kristi Noem ordneten den Vorfall dort wenig später als Terrorangriff ein. «Terror hat keinen Platz in unserem grossartigen Land», schrieb Rubio auf X. Der örtliche Polizeichef sagte dagegen, es sei noch viel zu früh, um über das Motiv zu spekulieren. «Wir sprechen zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einem Terrorangriff», erklärte Redfearn.

Angreifer soll «Free Palestine» gerufen haben

Seiner Darstellung nach hatte sich eine pro-israelische Gruppe am Ort des Geschehens aufgehalten, die friedlich demonstrierte. Die Polizei versuche herauszufinden, ob diese Gruppe oder andere Personen angegriffen wurden. Der Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Zeugen vor Ort, eine verdächtige Person habe Menschen, die an einem Marsch zur Erinnerung an die im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln teilgenommen hätten, mit Molotowcocktails angegriffen.

Es sei klar, dass es sich bei dem Vorfall um einen «gezielten Gewaltakt» handele, teilte ein FBI-Vertreter auf einer Pressekonferenz am späten Sonntagabend mit. Zeugen zufolge habe der Täter einen behelfsmässigen Flammenwerfer bei dem Angriff benutzt, einen Brandsatz in eine Menschenmenge geworfen und während der Attacke «Free Palestine» gerufen.

Teilweise ernste Verletzungen

Der Angriff habe sich bei einer wöchentlich stattfindenden friedlichen Veranstaltung ereignet, führte der FBI-Vertreter weiter aus. US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard sprach auf der Plattform X von einem «gezielten Terrorangriff auf ein wöchentliches Treffen von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde».

Redfearn zufolge erhielt die Polizei in einem ersten Anruf zu dem Vorfall die Information, dass Menschen in Brand gesetzt worden seien. Die Verletzungen, die sie vor Ort gesehen hätten, passten dazu, sagte er. Die Polizei könne allerdings noch nicht sicher sagen, wie es zu den Verletzungen gekommen sei. Redfearn sprach von Verbrennungen und anderen Verletzungen, die zum Teil sehr ernst seien, zum Teil eher leicht. Die Opfer der Attacke wurden demnach ins Krankenhaus gebracht. Sie sind nach Polizeiangaben zwischen 67 und 88 Jahre alt.