Tragischer Vorfall in Washington: Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft wurden vor dem Jüdischen Museum erschossen. Die US-Behörden ermitteln aktiv in diesem Fall, der als möglicher antisemitischer Terrorakt eingestuft wird.

Israelischer UN-Botschafter verurteilt Tat als antisemitischen Terrorismus

Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft sind in der Nähe des Jüdischen Museums in der US-Hauptstadt Washington getötet worden. Das teilte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem auf der Plattform X mit. US-Justizministerin Pam Bondi schrieb auf X, dass sie vor Ort sei und es sich um einen «schrecklichen Schusswaffenvorfall» handle. Zu den Hintergründen der Tat machten beide Ministerinnen zunächst keine Angaben.

Die israelische Nachrichtenseite «Ynet» zitierte die Sprecherin der israelischen Botschaft in Washington mit der Aussage, dass die Botschaftsmitarbeiter «aus nächster Nähe erschossen wurden».

Schütze rief «Free Palestine»

Die Nachrichtenseite «Jewish Insider» zitierte einen Augenzeugen, wonach der Schütze ein Tuch mit der Bezeichnung Kufiya getragen habe, das auch als Palästinensertuch bekannt ist. Er soll demnach «Free Palestine» gerufen haben.

Ein Video zeigt, wie ein Verdächtiger namens Elias R.* (30) verhaftet wird. Auch er schreit «Free Palestine». Er stammt laut der Polizei aus der Stadt Chicago im Bundesstaat Illinois. R. wurde von privaten Sicherheitskräften des Museums festgenommen, erklärte die Polizeichefin Pamela Smith.

Er wollte ihr einen Antrag machen

Bei den beiden Opfern handelte es sich nicht nur um Kollegen, die bei der israelischen Botschaft arbeiteten, sondern auch um ein Liebespaar, das kurz vor der Verlobung stand. Das sagte der israelische Botschafter Yechiel Leiter vor Journalisten.

Der Mann habe in dieser Woche einen Ring gekauft und wollte seiner Freundin in der kommenden Woche in Jerusalem einen Heiratsantrag machen. «Sie waren ein schönes Paar, das gekommen war, um einen Abend in Washingtons kulturellem Zentrum zu geniessen», sagte der Botschafter.

US-Präsident Donald Trump habe ihm telefonisch bereits versichert, alles zu tun, um Antisemitismus zu bekämpfen und zu beenden, sagte Leiter. Sowohl Israelis und Amerikaner seien widerstandsfähig und liessen sich nicht einschüchtern, betonte er.

«Ich bin erschüttert über die Szenen»

US-Präsident Donald Trump äusserte sich auf seiner Plattform Truth Social. «Hass und Radikalismus haben in den USA keinen Platz. Mein Beileid an die Familien der Opfer. Es ist so traurig, dass so etwas passieren kann!»

Israels Staatspräsident Izchak Herzog zeigte sich entsetzt. «Ich bin erschüttert über die Szenen in Washington DC. Dies ist ein verabscheuungswürdiger Akt des Hasses, des Antisemitismus, der das Leben zweier junger Mitarbeiter der israelischen Botschaft gefordert hat», sagte Herzog in einer Stellungnahme. «Wir stehen an der Seite der jüdischen Gemeinde in DC und in den gesamten USA», hiess es.

Israel international in der Kritik

Der Schusswaffenvorfall erfolgte vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Er hatte im Oktober 2023 mit einem Terrorangriff der Hamas auf Israel begonnen. Etwa 1200 Menschen wurden dabei getötet und etwa 250 Menschen nach Gaza entführt. In diesem Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bislang mehr als 53'300 Palästinenser im Gazastreifen getötet. Die Zahl unterscheidet nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten und lässt sich unabhängig kaum überprüfen.



Israel steht wegen des militärischen Vorgehens und der furchtbaren humanitären Lage in dem weitgehend verwüsteten Küstenstreifen international stark in der Kritik.

* Name der Redaktion bekannt