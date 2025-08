Eskalation in der U-Bahn in Rom Einheimischer geht auf mexikanische Touristengruppe los

Ein Einheimischer in Rom gerät mit mexikanischen Touristen in der U-Bahn aneinander. Als die Situation eskaliert, greifen Sicherheitskräfte ein. Die Gruppe ist für das Jubiläum des Weltjugendtags in die italienischen Hauptstadt gereist.

Publiziert: 17:35 Uhr