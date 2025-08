Strandbesucher in Panik Windhose in Italien lässt Sonnenschirme durch die Luft fliegen

Am Sonntag sorgen Unwetter in Italien für Panik an der Adria-Küste. In Maccarese fegt eine Windhose über den Strand und wirbelt Sonnenschirme und Badetücher in die Luft, in Rimini fallen riesige Hagelkörner.

Publiziert: 10:46 Uhr | Aktualisiert: vor 58 Minuten