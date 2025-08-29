US-Präsident Donald Trump entzieht Kamala Harris den Secret-Service-Schutz. Diese Entscheidung wurde vom Weissen Haus und Harris' Umfeld bestätigt. Trump hat seit Amtsantritt mehreren Gegnern den Personenschutz entzogen.

Darum gehts Trump entzieht Kamala Harris den Personenschutz durch den Secret Service

Das Weisse Haus und Harris' Umfeld bestätigten die Entscheidung

Trump hat seit Januar mehreren Gegnern den Personenschutz entzogen

US-Präsident Donald Trump (79) entzieht seiner Wahlrivalin Kamala Harris (60) den Personenschutz durch den Secret Service. Das bestätigten am Freitag das Weisse Haus und das Umfeld der Ex-Vizepräsidentin und früheren Präsidentschaftskandidatin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar mehreren Persönlichkeiten, die er als Gegner betrachtet, den Personenschutz entzogen.

Trumps Entscheidung fällt mit der bevorstehenden Veröffentlichung ihres neuen Buches «107 Days», das am 23. September erscheinen soll und mehrere Städte durchläuft. Das Buch ist ihre Autobiografie über ihren kurzen Präsidentschaftswahlkampf. Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten sind häufigen Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt. Während seines Präsidentschaftswahlkampfs im vergangenen Jahr kam es zu zwei Attentatsversuchen auf Trump.

Trump widerruft Biden-Anordnung

Wie CNN unter Berufung aus Personen, die mit dem Schutz der früheren US-Vizepräsidentin vertraut sind, schreibt, sah sich Harris besonderen Sicherheitsrisiken ausgesetzt, da sie die erste Frau und die erste Schwarze in dieser Position war. Die Kosten für den Schutz durch den Secret Service waren hoch und dürften sich jährlich auf mehrere Millionen Dollar belaufen.

Ehemalige Präsidenten geniessen in den USA lebenslangen Schutz durch den Secret Service. Harris erhielt als ehemalige Vizepräsidentin nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt für sechs Monate gesetzlich festgeschriebenen Schutz. Dieser Zeitraum endete am 21. Juli. Ihr Schutz wurde jedoch durch eine – bisher nicht veröffentlichte – Anweisung, die Ex-Präsident Joe Biden (82) kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt unterzeichnete, um ein weiteres Jahr verlängert, wie mehrere mit der geheimen Vereinbarung vertraute Personen gegenüber CNN versicherten. Diese Anordnung hat Trump nun widerrufen.