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Ohne die Fans wäre die Fussball-Weltmeisterschaft nicht dasselbe. Blick hat deshalb pünktlich zum ersten Gruppenspiel der Nati den Fan-Ticker ins Leben gerufen. Hier findest du die schönsten, emotionalsten und kuriosesten Momente der Schweizer Anhänger.
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In San Francisco prallen Kulturen aufeinander
Unser Reporter Sandro Zulian begleitet die Schweizer Fans in San Francisco. Eine grössere Gruppe ist am Freitagabend am Pier 39 eingekehrt. Gemütlich wurde gegessen und getrunken und zwischendurch immer wieder Fangesänge angestimmt. «Schwiizer Nati olé olé», hörte man an der bekannten Touristenattraktion.
Kurz zuvor hat unser Reporter auch den Fanaufzug der katarischen Anhänger am Ferry Building beobachtet. Angesprochen auf das Duell am Samstag reagierten manche von ihnen überrascht. Es wirkte, als wüssten sie nichts über ihren Gegner – womit sie das Gerücht von den «gekauften» Katar-Fans nicht gerade entkräfteten.
Bei einer Fussball-WM prallen eben auch Kulturen und unterschiedliche Charaktere aufeinander. Hier die Schweizer Anhänger, die mit Herzblut dabei sind, und auf der anderen Seite katarische Event-Fans ohne wirkliches Fachwissen. Wir finden: Hauptsache es bleibt friedlich und alle haben Spass.