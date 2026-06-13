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Erstes Gruppenspiel der Nati bei der WM in den USA
Schweizer Fans heizen Kataris schon vor dem Spiel ein

Am Samstagabend ist es so weit: Die Nati trifft in San Francisco bei ihrem ersten Gruppenspiel an der WM auf Katar. Blick liefert dir im Ticker die schönsten, kuriosesten und emotionalsten Fan-Momente.
Publiziert: vor 39 Minuten
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Aktualisiert: vor 15 Minuten
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Endlich geht es los bei der WM für die Nati.
Foto: Keystone
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Marian Nadler, Sandra Marschner, Daniel Kestenholz, Beat Michel und Sandro Zulian
10:31 Uhr

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Dürfen wir dieses Jahr an der Fussball-WM wieder viele Tore bejubeln?
Foto: KEYSTONE

Ohne die Fans wäre die Fussball-Weltmeisterschaft nicht dasselbe. Blick hat deshalb pünktlich zum ersten Gruppenspiel der Nati den Fan-Ticker ins Leben gerufen. Hier findest du die schönsten, emotionalsten und kuriosesten Momente der Schweizer Anhänger. 

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10:43 Uhr

In San Francisco prallen Kulturen aufeinander

Unser Reporter Sandro Zulian begleitet die Schweizer Fans in San Francisco. Eine grössere Gruppe ist am Freitagabend am Pier 39 eingekehrt. Gemütlich wurde gegessen und getrunken und zwischendurch immer wieder Fangesänge angestimmt. «Schwiizer Nati olé olé», hörte man an der bekannten Touristenattraktion.

Beim Fanaufzug der katarischen Fans fällt unserem Reporter auf, dass die Teilnehmer nicht gerade mit Herzblut dabei sind.

Kurz zuvor hat unser Reporter auch den Fanaufzug der katarischen Anhänger am Ferry Building beobachtet. Angesprochen auf das Duell am Samstag reagierten manche von ihnen überrascht. Es wirkte, als wüssten sie nichts über ihren Gegner – womit sie das Gerücht von den «gekauften» Katar-Fans nicht gerade entkräfteten.

Die Schweizer Fans stärken sich am Pier 39 mit Sandwiches und Bier.

Bei einer Fussball-WM prallen eben auch Kulturen und unterschiedliche Charaktere aufeinander. Hier die Schweizer Anhänger, die mit Herzblut dabei sind, und auf der anderen Seite katarische Event-Fans ohne wirkliches Fachwissen. Wir finden: Hauptsache es bleibt friedlich und alle haben Spass.

So reagieren Nati-Fans, als sie einen Katarer sehen
0:19
Tolle Stimmung vor WM-Spiel:So reagieren Nati-Fans, als sie einen Katarer sehen
Ende des Livetickers
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