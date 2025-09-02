US-Präsident Donald Trump wird heute Abend im Oval Office eine Ankündigung machen, wie das Weisse Haus vermeldet. Noch ist völlig unklar, was Trump zu sagen hat.

1/5 Trump macht heute im Weissen Haus eine «Ankündigung». Foto: keystone-sda.ch

Janine Enderli Redaktorin News

Donald Trump (79) wird am Dienstagabend seit Tagen erstmals vor die Medien treten. Das Weisse Haus hat für 20 Uhr (Schweizer Zeit) «eine Ankündigung» im Oval Office angekündigt. Es ist der erste öffentliche Auftritt, seit Gerüchte um Trumps Gesundheitszustand die US-Medien dominieren. Der US-Präsident wirkte auf Bildern müde und abgekämpft und verschwand eine Woche lang von der Bildfläche.

Nun kehrt Trump also ins Rampenlicht zurück. Noch ist völlig unklar, worum es gehen wird. Im Programm des Weissen Hauses heisst es lediglich: «20 Uhr (Schweizer Zeit): Der Präsident gibt eine Erklärung ab.»

US-Medien spekulieren über Themen

In englischsprachigen Medien wird darüber spekuliert, dass Trump eine Neuerung in Bezug auf die US-Nationalgarde ankündigen könnte. Am 22. August sagte der Republikaner im Oval Office, dass er plane, die Truppen «als Nächstes» nach Chicago schicken zu wollen. Laut Berichten sei dies bereits für September vorgesehen. Der Sender CNBC zieht auch eine Erklärung zum Ukraine-Krieg in Betracht.

Doch der Auftritt kann jede mögliche Richtung einschlagen. Das letzte Mal, als Trump eine «Ankündigung» machte, trat er mit Fifa-Präsident Gianni Infantino (55) vor die Medien. Sie erklärten, dass die Auslosung der Fussball-Weltmeisterschaft vom Jahr 2026 in Washington stattfinden wird.

Um 20 Uhr (Schweizer Zeit) werden wir es herausfinden. Blick hält dich auf dem Laufenden.