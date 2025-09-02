Am Wochenende kursierte die Meldung, Trump sei tot. Der US-Präsident räumte zwar schnell mit den Gerüchten auf – neue Bilder des Republikaners sorgen allerdings wieder für Spekulationen. Trump wirkt müde und abgekämpft.

Darum gehts Trump äussert sich zu Gesundheitsgerüchten: Fühlt sich besser denn je

Spekulationen entstanden durch dunklen Fleck auf Trumps Hand und leeren Terminplan

Trump veröffentlichte ein Statement mit nur sechs Wörtern auf Truth Social

Janine Enderli Redaktorin News

In den vergangenen Tagen machten Schlagzeilen über Donald Trumps (79) Gesundheit die Runde. Die Spekulationen wurden immer wilder: Einige User waren fest davon überzeugt, dass Trump bald sterben wird.

Die Gerüchte kamen einerseits zustande, weil Beobachter einen dunklen Fleck auf Trumps Hand entdeckt hatten. Sie vermuteten: Der 79-Jährige leide an einer schweren Krankheit. Des Weiteren hatte Trump tagelang nichts in seinem Terminplan stehen.

Neue Fotos aufgetaucht

Am Sonntag wurde es Trump zu bunt. Er äusserte sich auf Truth Social persönlich zu seiner Gesundheit. Das Statement ist nicht wirklich lang. Es beinhaltet nur sechs Wörter. «NEVER FELT BETTER IN MY LIFE.» Auf Deutsch: «Ich habe mich in meinem Leben noch nie besser gefühlt.»

Entwarnung also? Nicht ganz. Am Montag tauchten neue Bilder von Trump auf, die ihn auf dem Weg zu einem Golfplatz zeigen. Der US-Präsident wirkt müde und abgekämpft. Als er im Wagen sitzt, winkt Trump den Journalisten zu.

Vance-Interview befeuerte Gerüchte

Die Gerüchteküche um Trumps Gesundheit wurde zusätzlich durch ein Interview mit US-Vizepräsident J. D. Vance (41) angeheizt. Im Interview mit «USA Today» brachte sich Vance im Falle einer «schrecklichen Tragödie» für das Präsidentenamt in Stellung. Gleichzeitig betonte er jedoch auch, der Republikaner sei «topfit».

Die Gesundheit von exponierten Personen, wie Präsidenten und Mitgliedern von Königshäusern, stehen immer wieder im Fokus von Gerüchten. Ein Beispiel: Vor drei Jahren glaubten einige User, Kreml-Chef Putin könnte bald blind werden und leide an einer Krebserkrankung. Die unbestätigten Berichte wurden damals schnell zurückgewiesen.