DE
FR
Abonnieren

Ernennung am Freitag
Macrons neuer Premier soll Krise bewältigen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht unter Druck: Bis Freitag soll ein neuer Premierminister ernannt werden, um den Haushalt für 2026 rechtzeitig ins Parlament einzubringen. Der Rücktritt von Sébastien Lecornu hat die politische Krise verschärft.
Publiziert: vor 8 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Der französische Präsident Emmanuel Macron wird am Freitag einen neuen Premier ernennen.
Foto: Michel Euler

Darum gehts

  • Macron ernennt am Freitag neuen Premierminister in Frankreich
  • Haushalt 2026 muss europäische Verpflichtungen einhalten, sagt Finanzminister Lescure
  • Ex-Premier Lecornu trat nach nur vier Wochen im Amt zurück
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

In Frankreich will Präsident Emmanuel Macron (47) am Freitag einen neuen Premierminister ernennen. Wer in dem politisch zerstrittenen Land künftig Regierungschef wird und ob am Ende nicht doch der zurückgetretene Premier Sébastien Lecornu (39) weitermacht, war bis zuletzt offen.

Auf jeden Fall steht Macron unter Zeitdruck: denn wenn das hoch verschuldete Frankreich noch rechtzeitig einen Haushalt für das kommende Jahr auf den Weg bringen möchte, muss dieser spätestens bis zum kommenden Montag ins Parlament eingebracht werden, und zwar vom Premier. Das sehen verfassungsrechtliche Fristen vor. Wenn dies nicht gelingt, würde dies das politisch ohnehin gelähmte Land noch weiter blockieren und wirtschaftlich behindern.

Rätselraten um neuen Premier

Der amtierende Wirtschafts- und Finanzminister Roland Lescure (58) sicherte zu, dass das finanziell angeschlagene Frankreich auf jeden Fall einen Haushalt für 2026 aufstellen und auch seine europäischen Verpflichtungen einhalten wird. Es gebe eine Mehrheit der Abgeordneten in Frankreich, die Stabilität wollten und sich in einem Punkt einig seien: «Wir brauchen einen Haushalt für 2026, und, was sehr wichtig ist, einen Haushalt, der die Verpflichtungen einhält, die wir gegenüber unseren europäischen Freunden eingegangen sind, und genau das wird auch geschehen», sagte Lescure bei einem Treffen in Luxemburg.

Mehr zur politischen Krise in Frankreich
Neuer Frankreich-Premier innerhalb von 48 Stunden?
Mit Video
«Glaube, dass Weg möglich ist»
Neuer Frankreich-Premier innerhalb von 48 Stunden?
«Frankreich steckt in einer Zerreissprobe»
Podcast
Politikexperte ordnet ein
«Frankreich steckt in einer Zerreissprobe»
Warum Frankreich Europa sprengen könnte
Mit Video
Analyse
Mon Dieu, Macron!
Warum Frankreich Europa sprengen könnte
«Frankreich ist unregierbar geworden»
Mit Video
Analyse
Heute schlägt Stunde Null
Warum Frankreich unregierbar geworden ist

Der bisherige französische Premier Sébastien Lecornu war erst vor vier Wochen Premier geworden und nach regierungsinternen Spannungen am Montag zurückgetreten. Macron hatte ihn danach beauftragt, binnen zwei Tagen einen Ausweg aus der Krise auszuloten. Nach Abschluss von Gesprächen mit den Parteien hatte Lecornu sich verhalten optimistisch geäussert.

Ob es nun einen Premier aus dem linken Lager geben soll und wie die Ausrichtung und der Zuschnitt der künftigen Regierung sich gestalten wird, dazu hatte Präsident Macron bislang nichts durchblicken lassen. Es gebe eine Basis zur Schaffung von politischer Stabilität im Land sowie zur Verabschiedung eines Haushaltes bis Ende des Jahres, hiess es lediglich aus dem Élysée-Palast.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen