Macrons neuer Premier soll Krise bewältigen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht unter Druck: Bis Freitag soll ein neuer Premierminister ernannt werden, um den Haushalt für 2026 rechtzeitig ins Parlament einzubringen. Der Rücktritt von Sébastien Lecornu hat die politische Krise verschärft.

1/4 Der französische Präsident Emmanuel Macron wird am Freitag einen neuen Premier ernennen. Foto: Michel Euler

Darum gehts Macron ernennt am Freitag neuen Premierminister in Frankreich

Haushalt 2026 muss europäische Verpflichtungen einhalten, sagt Finanzminister Lescure

Ex-Premier Lecornu trat nach nur vier Wochen im Amt zurück

In Frankreich will Präsident Emmanuel Macron (47) am Freitag einen neuen Premierminister ernennen. Wer in dem politisch zerstrittenen Land künftig Regierungschef wird und ob am Ende nicht doch der zurückgetretene Premier Sébastien Lecornu (39) weitermacht, war bis zuletzt offen.

Auf jeden Fall steht Macron unter Zeitdruck: denn wenn das hoch verschuldete Frankreich noch rechtzeitig einen Haushalt für das kommende Jahr auf den Weg bringen möchte, muss dieser spätestens bis zum kommenden Montag ins Parlament eingebracht werden, und zwar vom Premier. Das sehen verfassungsrechtliche Fristen vor. Wenn dies nicht gelingt, würde dies das politisch ohnehin gelähmte Land noch weiter blockieren und wirtschaftlich behindern.

Rätselraten um neuen Premier

Der amtierende Wirtschafts- und Finanzminister Roland Lescure (58) sicherte zu, dass das finanziell angeschlagene Frankreich auf jeden Fall einen Haushalt für 2026 aufstellen und auch seine europäischen Verpflichtungen einhalten wird. Es gebe eine Mehrheit der Abgeordneten in Frankreich, die Stabilität wollten und sich in einem Punkt einig seien: «Wir brauchen einen Haushalt für 2026, und, was sehr wichtig ist, einen Haushalt, der die Verpflichtungen einhält, die wir gegenüber unseren europäischen Freunden eingegangen sind, und genau das wird auch geschehen», sagte Lescure bei einem Treffen in Luxemburg.

Der bisherige französische Premier Sébastien Lecornu war erst vor vier Wochen Premier geworden und nach regierungsinternen Spannungen am Montag zurückgetreten. Macron hatte ihn danach beauftragt, binnen zwei Tagen einen Ausweg aus der Krise auszuloten. Nach Abschluss von Gesprächen mit den Parteien hatte Lecornu sich verhalten optimistisch geäussert.

Ob es nun einen Premier aus dem linken Lager geben soll und wie die Ausrichtung und der Zuschnitt der künftigen Regierung sich gestalten wird, dazu hatte Präsident Macron bislang nichts durchblicken lassen. Es gebe eine Basis zur Schaffung von politischer Stabilität im Land sowie zur Verabschiedung eines Haushaltes bis Ende des Jahres, hiess es lediglich aus dem Élysée-Palast.