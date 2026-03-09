DE
FR
Abonnieren

Ermittler prüfen Verbindung zum IS
Sprengsätze vor Haus von New Yorks Bürgermeister gefunden

Zwei improvisierte Sprengsätze wurden am Rande einer Anti-Islam-Demo vor dem Haus des NYC-Bürgermeisters entdeckt. Zwei Verdächtige befinden sich in Gewahrsam. Die Ermittlungen laufen. Eine mögliche IS-Verbindung wird untersucht.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
1/4
Sprengsatzfund vor dem Haus des New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani (34).
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sprengsatz bei Anti-Islam-Demo in Manhattan nahe Gracie Mansion entdeckt
  • Polizei untersucht mögliche IS-Verbindung, Sprengsätze nicht explodiert
  • Zwei Festnahmen, Ermittlungen mit FBI und Bundesstaatsanwaltschaft.
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Wiebke_Köhne_Praktikantin News Desk_Ringier Blick_1.jpg
Wiebke KöhneRedaktorin Newsdesk

Am Samstag fand an der Upper East Side in New York eine Demonstration unter dem Titel «Stoppt die islamische Übernahme von New York City» statt. Parallel zur eher spärlich besuchten Veranstaltung fand eine lautstarke Gegendemonstration statt. 

In der Nähe der Gracie Mansion, dem Wohnsitz des Bürgermeisters Zohran Mamdani (34), kam es zu einem heiklen Zwischenfall. Laut Nachrichtenagentur AP wurde mit Sprengsätzen geworfen, welche allerdings nicht explodierten. Laut Aussage einer Polizeikommissarin hätte es ansonsten zu Schwerverletzten oder gar zu Toten kommen können. 

Täter von ISIS-Terror inspiriert?

Mehr zum Thema Terror
Schüsse in Bar in Austin – drei Tote
Waffengewalt in den USA
Schüsse in Bar in Austin – drei Tote
Kind ändert WLAN-Namen im Flieger – Terroralarm!
Kampfjets steigen auf
Kind ändert WLAN-Namen im Flieger – Terroralarm!
Bund warnt vor iranischem Terror in der Schweiz
Mit Video
Vergeltung «wahrscheinlich»
Bund warnt vor iranischem Terror in der Schweiz

Zwei verdächtige Personen wurden daraufhin festgenommen. Sie wurden noch nicht angeklagt. Neben den Sprengsätzen, welche mit Schrauben und Muttern gefüllt waren, fanden Ermittler am selben Abend noch einen verdächtigen Gegenstand in einem Fahrzeug an der East End Avenue. Daraufhin mussten mehrere Strassen gesperrt und naheliegende Gebäude evakuiert werden. Erst nachdem die Polizei gegen 19 Uhr das Fahrzeug mithilfe eines Trucks abschleppte, wurden die Strassen wieder freigegeben. 

Die Polizei ermittelt derzeit gemeinsam mit der Bundesstaatsanwaltschaft und dem FBI. Ebenfalls an den Ermittlungen beteiligt ist die sogenannte Joint Terrorism Task Force: Eine Experten-Einsatzgruppe für Terroranschläge. Wie die Polizeikommissarin bestätigte, wird derzeit eine Verbindung zur Terrororganisation IS untersucht.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen