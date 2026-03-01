Am Sonntag sind in einer Bar in Austin im US-Bundesstaat Texas Schüsse gefallen. Es gab mehrere Tote und viele Verletzte.

Die Polizei hat in der Grossstadt Austin im US-Bundesstaat Texas Ermittlungen aufgenommen. Der Grund: In einer Bar sind Schüsse gefallen. Die Sicherheitskräfte bestätigten gegenüber dem Lokalsender KVUE mehrere Tote. Bis zu 20 Personen wurden bei der Gewalttat zudem verletzt.

Das Lokal, in dem die Schüsse fielen, liegt in der Innenstadt der 990'000-Einwohner-Stadt. Die ersten Notrufe gingen um kurz nach 2 Uhr morgens Ortszeit ein, berichtete KVUE. Der Tatverdächtige sei angeschossen und festgenommen worden, hiess es zunächst. Später teilte die Polizei auf der Plattform X mit, der Verdächtige sei tot.

Er stach den Polizeiangaben nach auch auf seine Opfer ein. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr eilten ebenfalls zum Tatort.

