Ex-Spitzenpolitiker der Demokraten mit Drogen verhaftet

Der ehemalige Gouverneurskandidat Andrew Gillum wurde wegen Drogenbesitzes verhaftet. Der einstige Hoffnungsträger der Demokraten war 2018 in Florida hauchdünn gegen Ron DeSantis unterlegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrew Gillum in Alabama wegen Drogenbesitz verhaftet

Gillum war 2018 knapp Ron DeSantis unterlegen, verlor mit 30'000 Stimmen

Polizei fand harte Drogen, Marihuana, Drogenutensilien

Gabriel Knupfer Redaktor News

Dass US-Spitzenpolitiker beider Parteien mit dem Gesetz in Konflikt kommen, ist keine Seltenheit. Man denke nur an US-Präsident Donald Trump (80) und seine zahlreichen Gerichtsverfahren. Nun hat es auch den ehemaligen Gouverneurskandidaten Andrew Gillum (46) erwischt. Der Demokrat wurde in Alabama wegen Drogenvergehen verhaftet, wie das Portal TMZ berichtet.

Gillum war 2018 in Florida nur hauchdünn gegen den Republikaner Ron DeSantis (47) unterlegen. Rund 30'000 Stimmen fehlten ihm zum Gouverneursamt im drittbevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA. Doch seither ist der damalige Hoffnungsträger der Demokraten tief gefallen.

Drogenprobleme waren bekannt

Bereits 2020 fanden Rettungssanitäter Gillum und einen Begleiter benommen in einem Hotelzimmer in Florida. Die Polizei beschlagnahmte Methamphetamin – für eine Anklage reichte es mangels Beweisen aber nicht.

Dieses Mal sieht es schlechter aus: Die Polizei lieferte ihn wegen Besitzes von harten Drogen, Marihuana und Drogenutensilien ins Gefängnis von Baldwin County ein. Ein Polizeifoto zeigt den Ex-Politiker bereits im orangen Häftlings-Outfit.