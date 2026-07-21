Fatih G. (†45) tötete sechs Menschen in einem Mutter-Kind-Heim in Stade. Nun ist er selbst tot. Der Mann hat sich im Gefängnis selbst das Leben genommen.

Die Bluttat schockierte über die Grenzen Deutschlands hinaus: Am 30. Juni tötete Fatih G. (†45) in Stade mutmasslich sechs Menschen. Nun ist er selber tot, wie «BIld» unter Berufung auf die Justizvollzugsanstalt Bremervörde berichtet. Er soll sich im Gefängnis selbst das Leben genommen haben. «Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse handelt es sich um einen Suizid. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor», so das Justizministerium.

Ein Mitarbeiter habe G. am Dienstagmorgen in seiner Einzelzelle aufgefunden. «Der Gefangene wies zu diesem Zeitpunkt bereits keine Körpertemperatur mehr auf», zitiert «Bild» die Institution. Ein Notarzt habe Strangulation als Todesursache ermittelt.