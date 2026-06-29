In der niedersächsischen Stadt Stade läuft ein Polizei-Grosseinsatz. In der Stadt sind Schüsse gefallen. Es gibt fünf Tote. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Janine Enderli Redaktorin News

In der niedersächsischen Kreisstadt Stade sind mehrere Menschen von Schüssen getroffen und getötet worden, wie deutsche Medien berichten. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber «t-online», es gebe bis zu fünf Tote. Später bestätigte sich diese Zahl. Die Lage sei dynamisch. Es seien viele Schüsse gefallen, so das Portal.

Wo die Schüsse fielen, war zunächst unklar. Wie die Polizei gegenüber RTL bestätigte, sei eine Jugendeinrichtung betroffen. Noch ist vieles völlig unklar.

«Meidet den Bereich weiträumig!»

Auf X appelliert die Polizei Lüneburg, das betroffene Gebiet zu meiden. «Verlasst und meidet den Bereich weiträumig zu eurer eigenen Sicherheit», teilten die Beamten zudem auf ihrem Whatsapp-Kanal mit.

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Die Beamten haben offenbar bereits einen oder mehrere Tatverdächtige festgenommen, schreibt «Bild». Zu den Hintergründen der Tat und einem möglichen Motiv machten die Ermittler bislang keine Angaben.

Stade liegt rund 45 Kilometer westlich von Hamburg.

+++Update folgt+++