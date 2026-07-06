Trump provoziert Meloni erneut mit Post

Bricht der nächste Streit zwischen Washington und Rom los? Erneut stichelt US-Präsident Trump gegen die italienische Ministerpräsidentin Meloni. Sein Post geht aber offenbar nach hinten los.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Donald Trump (80) kann es einfach nicht lassen. Am späten Sonntagabend (Ortszeit) wetterte der US-Präsident erneut gegen Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (49). Auf seiner Plattform Truth Social postete er ein Meme, das ein Foto von den beiden zeigt – und dazu den Text «Restraining order needed» («Einstweilige Verfügung nötig»).

Auf dem Foto schaut Meloni Trump tief in die Augen. Es wirkt so, als würde sie ihn anhimmeln. Es soll vom G7-Gipfel in Evian Mitte Juni stammen.

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«Trump ist besessen von Meloni»

Die Anhänger des US-Präsidenten reagieren unterschiedlich auf den Post. Während einige behaupten, Meloni sei «besessen» von Trump, kritisieren andere ihn für seinen Post. «Trump ist besessen von Meloni», schreibt etwa ein Nutzer auf der Plattform. Und weiter: «Das ist eine unheimliche, abartige Besessenheit. Er braucht eine Therapie.» Ein anderer Nutzer fragt den US-Präsidenten: «Warum bist du so unprofessionell?» Er nennt ihn zudem «eine Schande».

Giorgia Meloni hat sich bislang noch gar nicht zum Post von Trump geäussert.

Streit am G7-Gipfel als Auslöser?

Was steckt überhaupt hinter dem Post? Zwar lässt der Post offen, worauf Trump konkret Bezug nimmt. Die Kommentare darunter deuten jedoch auf einen Streit zwischen Trump und Meloni nach dem G7-Gipfel im französischen Évian vor rund drei Wochen hin.

In einem Interview mit dem italienischen Sender La7 nach dem Treffen behauptete Trump, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel «angebettelt», ein Foto mit ihr zu machen. «Ich habe dieser Bitte zugestimmt, weil sie mir leidgetan hat», so der US-Präsident. Zudem behauptete Trump, sie habe das Foto nutzen wollen, um ihre Beliebtheitswerte zu steigern.

Meloni äusserte sich später in einem Videostatement. «Ich bin fassungslos», sagte die italienische Ministerpräsidentin. «Die Aussagen von Donald Trump sind völlig erfunden. Ich und Italien betteln niemals.»

Nächstes Aufeinandertreffen in Ankara

Schon seit Monaten sind die diplomatischen Beziehungen zwischen Washington und Rom angespannt. Am Nato-Gipfel in Ankara, der am kommenden Dienstag startet, treffen Meloni und Trump erneut aufeinander. Ein Foto von den beiden dürfte es aber wohl nicht geben.