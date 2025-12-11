DE
FR
Abonnieren

Einigung im Parlament
Österreich beschliesst Kopftuch-Verbot an Schulen

Österreich einigt sich auf ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren an Schulen. Eine breite Mehrheit im Parlament war dafür.
Publiziert: vor 50 Minuten
Kommentieren
Österreich hat sich für ein Kopftuch-Verbot ausgesprochen.
Foto: imago/photothek

Darum gehts

  • Österreich beschliesst Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren an Schulen
  • Gesetz als Schutz für Mädchen bezeichnet, Kopftuch als Unterdrückungszeichen gesehen
  • Ab Schuljahr 2026/2027 drohen Geldstrafen bis 800 Euro bei Verstössen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Nun ist es fix: Österreich hat am Donnerstag ein Kopftuch-Verbot an Schulen für Mädchen unter 14 Jahren beschlossen. Das Anliegen fand im Parlament eine breite Mehrheit, wie österreichische Medien berichten. Nur die Grünen stimmten gegen die Vorlage. Zuvor fand im Nationalrat eine hitzige Debatte statt. 

Mehr zum Thema Kopftuch
Kopftuchverbot kommt nun auch in Zürich auf den Tisch
Auch andere Kantone
SVP fordert Kopftuchverbot an Zürcher Schulen
Immer wieder Zoff ums Kopftuch an Schulen
Verbote und Entlassungen
Immer wieder Zoff ums Kopftuch an Schulen – 5 Fälle
Eltern wehren sich gegen Kopftuch-Lehrerin für Erstklässler – mit Erfolg
«Wir sind keine Rassisten»
Mutter verteidigt sich nach Eklat mit Kopftuch-Lehrerin
Was gilt in der Schweiz – und was bei unseren Nachbarn?
Kopftuch-Eklat in Eschenbach
Was gilt in der Schweiz – und was bei unseren Nachbarn?

Familien- und Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) nannte das Gesetz «ein historischer Schritt zum Schutz von Mädchen.» «Es ist kein harmloses Stück Stoff. Es ist ein Zeichen der Unterdrückung», sagte sie. 

Geldstrafe bis 800 Euro

Die neuen Kopftuchregeln gelten künftig innerhalb des Schulgebäudes. Für Veranstaltungen draussen gilt es nicht.

Ab dem Schuljahr 2026/2027 können Personen, die sich nicht daran halten, auch sanktioniert werden. Bei einem Verstoss soll zunächst ein Gespräch zwischen der Schulleitung und den Eltern des betroffenen Mädchens stattfinden. Kommt es zu keiner Einigung drohen Geldstrafen bis 800 Euro. 

Neben den beiden Regierungsparteien ÖVP und SPÖ stimmten auch die liberale NEOS sowie die rechte FPÖ für das Gesetz. Die Grünen gaben an, nicht grundsätzlich gegen ein Kopftuchverbot zu sein, sie vermuten jedoch, dass es verfassungswidrig ist. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen