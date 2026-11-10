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Rätsel auf polnischem Friedhof
Seltsame Geräusche aus Grab lösen Rettungsaktion aus

Geräusche unter der Gedenkplatte lenkten die Aufmerksamkeit der Besucher auf ein Familiengrab. Wie sich herausstellte, war ein Büsi in die Ruhestätte gelangt. Die herausfordernde Rettung des Tieres dauerte drei Tage.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Auf einem polnischen Friedhof «miaute» es aus dem Inneren eines Familiengrabes (Symbolbild)
Foto: Shutterstock

Darum gehts

  • Auf dem Friedhof von Firlej bei Radom hörten Besucher an Allerheiligen Miauen aus einem Grab
  • Eine Katze war unter der schweren Gedenkplatte gefangen, wie sie hineingelangte, blieb unklar
  • Nach drei Tagen gelang die Rettung per Lebendfalle, die Öffnung belastete Angehörige stark
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Wiebke KöhneRedaktorin Newsdesk

Der Friedhof von Firlej nördlich der polnischen Stadt Radom war an Allerheiligen gut besucht. Doch ungewöhnliche Geräusche lenkten die Aufmerksamkeit vieler Anwesenden an diesem Samstag auf ein Familiengrab – immer wieder «miaute» es aus dessen Innerem.

Schnell stellte sich heraus, dass ein Büsi unter der schweren Grabplatte gefangen war. Dieses zu befreien erwies sich jedoch als komplizierter als erwartet. Wie die Katze überhaupt dorthin gelangte, ist unklar. Mitarbeiter des Friedhofs vermuten, dass sie bei früheren Arbeiten am Grab hineingekrochen und dort eingeschlossen worden sein könnte.

Die Rettungsaktion dauerte drei Tage

Die Öffnung des Grabes erforderte die Zustimmung des Verantwortlichen der Grabstätte und auch das Gesundheitsamt musste zuvor informiert werden. Bereits am Sonntag erfolgte der erste Bergungsversuch. Doch nachdem die Gedenkplatte entfernt worden war, bewegte sich das verängstigte Büsi nicht in Richtung Ausgang. Stattdessen versteckte es sich hinter einem Sarg und wich denjenigen aus, die es hinausziehen wollten.

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Die Beschaffenheit des tiefen Grabes mit mehreren Ebenen erschwerte die Rettung erheblich: Das Tier kroch zwischen Brettern durch und gelangte in Bereiche, die für Menschen nicht zugänglich sind. Letztlich half eine Lebendfalle, die im Grab platziert wurde. Als diese am Dienstag zuschnappte, konnten die Helfer das Tier unversehrt herausholen.

Eine belastende Situation für die Angehörigen

Die dreitägige Rettungsaktion der Katze war belastend für die Familie, deren Angehörige in dem Grab beerdigt sind. Die Tochter der Verstorbenen gab an, dass es ihr sehr schwergefallen sei, die Ruhestätte öffnen zu lassen. Auch aufgrund früherer Vorfälle, bei denen das Grabmal beschädigt worden sei, habe sie das Gefühl gehabt, ihre Angehörigen seien gestört worden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

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