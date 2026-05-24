In der Nähe des Weissen Hauses waren am Samstag Schüsse zu hören. Das Gebäude wurde vorübergehend abgeriegelt. Laut CNN wurden zwei Personen angeschossen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dutzende Schüsse fielen nahe dem Weissen Haus am Samstag in Washington

Zwei Personen wurden vom Secret Service nach einem Zwischenfall angeschossen

Die Nervosität ist hoch nach jüngstem Attentatsversuch im April

Gabriel Knupfer Redaktor News

Angst im Weissen Haus: Am Samstag fielen in der Nähe der Präsidentenresidenz dutzende Schüsse. Mitarbeiter des US-Geheimdienstes riegelten das Gebäude ab.

Die auf dem Nordrasen anwesenden Pressevertreter wurden eilig in den Presseraum des Weissen Hauses gebracht, berichtet der Sender CNN. Die Abriegelung wurde kurz darauf wieder aufgehoben.

Zwei Personen angeschossen

Zwei Personen seien auf der Strasse direkt beim Weissen Haus nach einem Zwischenfall mit dem Secret Service angeschossen worden, hiess es später. Die Beamten hätten auf eine Meldung reagiert, wonach jemand eine Waffe abfeuerte.

ABC-Korrespondentin Selina Wang (33) veröffentlichte auf X ein Video, das den Moment der Schüsse zeigt. Im Video geht die Journalistin während einer Liveschaltung in Deckung.

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Nach den Schüssen waren Secret-Service-Agenten mit Gewehren auf dem Rasen vor dem Haus unterwegs. Laut FBI-Chef Kash Patel (46) versuchen das FBI und der Secret Service die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären.

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Nach dem jüngsten Attentatsversuch gegen US-Präsident Donald Trump (79) im April ist die Nervosität hoch. Dieses Mal scheint für den Präsidenten aber keine direkte Gefahr bestanden zu haben.