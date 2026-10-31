Fast 1000 Flüge betroffen, Tausende Passagiere gestrandet: Ukrainische Drohnenangriffe haben in Russland ein Flugchaos ausgelöst. Besonders hart trifft es den internationalen Flughafen Scheremetjewo in Moskau.

Darum gehts Mutmassliche Drohnenangriffe betrafen in Russland fast 1000 Flüge mit Ausfällen und Verspätungen

Am Flughafen Scheremetjewo in Moskau wurde der Betrieb innert 24 Stunden zweimal eingeschränkt

Die Ukraine soll Kamikaze-Drohnen per Wetterballon starten, bestätigt ist dies bisher nicht

Daniel Macher Redaktor News

Lange Warteschlangen, frustrierte Reisende und zahlreiche Flugausfälle: Ein mutmasslicher ukrainischer Drohnenschwarm bringt den russischen Flugverkehr durcheinander. Aus Sicherheitsgründen wurden die An- und Abflüge an mehreren Flughäfen vorübergehend eingeschränkt. Die Folgen bekommen Tausende Passagiere zu spüren.

Besonders betroffen ist der internationale Flughafen Scheremetjewo in Moskau. Am Samstagmorgen musste der Betrieb bereits zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden vorübergehend eingeschränkt werden. Der Flughafen warnte vor Verspätungen und langen Wartezeiten. Teilweise mussten Passagiere sogar an Bord ihrer Flugzeuge ausharren.

Für zusätzliche Unruhe sorgten Aufnahmen, die angeblich einen Brand in der Nähe des Flughafens zeigen. Die Ursache und der genaue Ort des Feuers sind bislang unbekannt.

Drohnen sollen von Wetterballons starten

Die Ukraine soll bei ihren Angriffen eine ungewöhnliche Taktik einsetzen: Kamikaze-Drohnen, die mithilfe von Wetterballons in grosse Höhen transportiert und anschliessend gestartet werden.

Bilder in sozialen Netzwerken sollen einen Höhenballon zeigen, an dem eine Drohne befestigt ist. Prorussische Militärkanäle behaupten, mit dieser Methode würden wichtige Flughäfen rund um Moskau gezielt gestört. Unabhängig bestätigt ist der angebliche Einsatz der Wetterballons bislang nicht.

Der Flughafen Scheremetjewo dementierte Berichte über eine Fliegeralarmwarnung. Zudem erklärte er, dass einige im Internet verbreitete Bilder veraltet seien.

Fast 1000 Flüge betroffen

Das Ausmass der Störungen ist enorm. Landesweit sollen beinahe 1000 Flüge von Streichungen und Verspätungen betroffen sein, berichten einzelne Quellen in den sozialen Medien.

Neben Scheremetjewo traf es auch andere wichtige Flughäfen. Wnukowo in Moskau verzeichnete 119 Verspätungen und zehn Flugausfälle. In St. Petersburg wurden am Flughafen Pulkowo 138 Verspätungen oder Ausfälle gemeldet. In Nowosibirsk fielen rund 100 Flüge aus.