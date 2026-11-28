Nach italienischer Kritik räumt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ein, dass der Angriff auf russische Schiffe vor Libyen nicht mit europäischen Partnern abgestimmt war. Zuvor hatte er das Gegenteil gesagt.

Darum gehts Die Ukraine setzte vor Libyen das russische Kriegsschiff «Merkuri» und den Frachter ausser Gefecht

Italien verurteilte den Angriff als Verletzung der Souveränität Libyens und war nicht informiert

Selenski bestätigte Meloni, dass die Operation nicht mit europäischen Partnern abgestimmt war

Mattia Jutzeler Redaktor News

Vergangene Woche sorgten spektakuläre ukrainische Angriffe weit entfernt von der Frontlinie im Krieg gegen Russland für Aufsehen. Vor der Küste Libyens in Nordafrika führten die Streitkräfte Kiews eine Drohnenattacke durch und setzten sowohl das russische Kriegsschiff «Merkuri» als auch den Frachter «Angara» ausser Gefecht.

Der Angriff kam allerdings nicht bei allen europäischen Verbündeten der Ukraine gut an. Besonders die italienische Regierung reagierte verärgert. Rom verurteilte den Angriff als Verletzung der Souveränität des durch Bürgerkrieg geschwächten Libyens, berichtete unter anderem das Portal «T-Online».

«Wir werden nicht als Partner angesehen»

Auch sei man in Italien wohl nicht über die bevorstehenden Angriffe im Mittelmeer informiert worden. «Niemand wusste etwas darüber, was die Ukrainer in Libyen taten», meinte Aussenminister Antonio Tajani (73) laut dem «Corriere della Sera». «Trotz viereinhalb Jahren Unterstützung wird unser Land von Selenski nicht als Partner betrachtet», meint der Abgeordnete Giuseppe Conte (62) dazu.

Gegenüber der BBC sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (48) noch am Donnerstag, dass die ukrainischen Streitkräfte nie ohne Abstimmung mit anderen Partnernationen angreifen. Auch die Attacken auf russische Schiffe in anderen Teilen der Welt seien zuvor mit möglicherweise betroffenen Ländern abgesprochen worden. Italien widersprach dieser Darstellung am Freitag. «Was Selenski gesagt hat, entspricht also nicht der Wahrheit», so Tajani.

Selenski korrigiert Aussagen

Der ukrainische Präsident selbst korrigierte seine Aussagen am Freitagabend nach einem Telefongespräch mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni (49). «Ich habe bestätigt, dass die jüngste Operation in Libyen ohne vorherige Abstimmung mit unseren europäischen Partnern durchgeführt wurde», schrieb Selenski in einem Post auf der Plattform X.

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«Ich habe ausserdem unser Engagement betont, sicherzustellen, dass unsere jeweiligen Behörden alle notwendigen Informationen austauschen und eine direkte, regelmässige und effektive Kommunikation gewährleisten», heisst es in dem Beitrag weiter.