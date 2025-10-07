Haben die Ukrainer erstmals den Ural überquert?

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Es wäre ein ungewöhnlich tiefer Schlag ins russische Hinterland, der dem Ukraine-Krieg eine neue Dynamik verleihen würde: In der ölreichen Region Tjumen in Westsibirien sollen am Montagabend mehrere Drohnen eingeschlagen sein – mehr als 2000 Kilometer von der Front entfernt. Nach Angaben der Regionalverwaltung wurden drei Drohnen auf dem Gelände eines Unternehmens in der Gebietshauptstadt entdeckt und unschädlich gemacht. «Das operative Eingreifen der Notdienste hat die Detonation der Drohnen verhindert», hiess es auf Telegram. Schäden oder Verletzte habe es keine gegeben. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Die Darstellung ukrainischer Quellen klingt anders. Der Telegram-Kanal Exilenova berichtet, eine Raffinerie sei getroffen worden. Ein beigefügtes Foto zeigt leichte Beschädigungen an einer Schutzwand vor Öltanks. Auch diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Sollten die Flugobjekte tatsächlich aus der Ukraine gestartet sein, wäre das ein Novum: Erstmals hätten ukrainische Langstreckendrohnen das Uralgebirge überquert – eine deutliche Ausweitung der Reichweite. Bereits im Sommer hatte Kiew mit Drohnen strategische Bomber in Irkutsk in Ostsibirien attackiert, damals jedoch von innerhalb Russlands aus.

