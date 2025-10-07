US-Präsident Donald Trump sagt, er habe sich entschieden, Tomahawk-Marschflugkörper für Kiew freizugeben — will aber erst wissen, wie die Ukrainer die Raketen einsetzen. Deren Reichweite würde Ziele um Moskau möglich machen.

So gut wie entschieden – Trump will Tomahawk-Raketen in die Ukraine schicken

1/5 US-Präsident Donald Trump hat offenbar im Grundsatz entschieden, Tomahawk-Raketen an die Ukraine zu liefern. Foto: Keystone

Darum gehts Trump bestätigt Entscheidung über Tomahawk-Raketen für die Ukraine

Einsatz solcher Langstreckenwaffen könnte mögliche Eskalation im Krieg darstellen

Tomahawk-Marschflugkörper haben Reichweite von 1500 bis 2500 Kilometern

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

US-Präsident Donald Trump (79) hat am Montagabend bestätigt, dass er im Grundsatz eine Entscheidung über Tomahawk-Raketen für die Ukraine getroffen habe. «Ich habe mich so ziemlich entschieden», sagte Trump im Oval Office zu Reportern.

Zuvor will er sich allerdings über deren genaue Verwendung informieren lassen. «Ich möchte herausfinden, was sie mit ihnen machen», so Trump. Auf welche Ziele die Erstschlagswaffen abgefeuert würden. «Wohin sie sie schicken, diese Frage muss ich stellen.»

Tomahawk-Marschflugkörper haben je nach Variante eine Reichweite von etwa 1500 bis 2500 Kilometern. Moskau liegt rund 750 bis 800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Damit könnten Kiews Streitkräfte Ziele in Moskau erreichen. Dies ist auch der zentrale Punkt in den Diskussionen über die Lieferung von Tomahawks an die Ukraine.

Putin warnt

Die Stationierung solcher Geschosse in der Ukraine würde eine erste direkte militärische Konfrontation zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (72) darstellen, den der US-Präsident bislang in Friedensbemühungen einzubinden versuchte. Putin indes hat bislang keinerlei Konzessionen gemacht – sehr zur Verärgerung von Trump. Der will auf Worte jetzt offenbar Taten folgen lassen.

Putin bezeichnete Tomahawk-Raketen im Vorfeld als «mächtig», doch sie «würden das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld nicht verändern». Selbstverständlich würden sie den russisch-amerikanischen Beziehungen schaden, so Putin unlängst auf der Waldai-Konferenz in Sotschi. «Der Einsatz von Tomahawks ohne direkte Beteiligung von US-Offizieren ist unmöglich», sagte der Kreml-Führer.

Die USA hätten bereits beschlossen, der Ukraine Geheimdienstinformationen zu Raketenangriffen tief in Russland zu liefern, meldete das «Wall Street Journal» Anfangs Oktober. Trump habe der Weitergabe solcher Zieldaten an die Ukraine zugestimmt.