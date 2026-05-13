Eine 61-jährige Schweizerin wurde am Flughafen von Santo Domingo verhaftet, nachdem in ihrem Gepäck zwei verdächtige Pakete gefunden wurden. Sie wollte über Spanien zurück in die Schweiz reisen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 61-Jährige in Santo Domingo am Flughafen festgenommen

Zwei Kokainpakete in Kleidung versteckt, Frau wollte in die Schweiz reisen

Polizei beschlagnahmt Drogen, Handy, Bargeld und Dokumente

Janine Enderli Redaktorin News

Eine 61-jährige Frau mit dominikanisch-schweizerischer Staatsangehörigkeit wurde von Beamten am internationalen Flughafen von Santo Domingo (Dominikanische Republik) festgenommen.

In ihrem Koffer wurden zwei verdächtige Pakete entdeckt, berichtet das Nachrichtenportal «Diario Libre». In diesen befand sich Kokain.

Nach Angaben der Behörden wollte die Frau über Spanien in die Schweiz reisen. Während der Gepäckkontrolle entdeckten die Einsatzkräfte mithilfe eines Röntgengeräts verdächtige Bilder im Inneren des Koffers.

Frau als Kurierin eingesetzt?

Bei der Durchsuchung des Koffers fanden die Beamten die beiden Kokain-Pakete, die mit Klebeband umwickelt und in Kleidungsstücke eingewickelt waren. Neben den Drogen beschlagnahmten die Behörden ein Handy, Bargeld und persönliche Dokumente.

Die Polizei geht davon aus, dass die 61-Jährige von einem Drogendealer-Netzwerk als Kurierin eingesetzt wurde.

Eine entsprechende Blick-Anfrage beim Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) ist noch hängig.