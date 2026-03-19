Das iranische Regime führte die ersten Hinrichtungen im Zusammenhang mit den Demonstrationen von Anfang des Jahres durch. Unter den drei getöteten Männern befindet sich der 19-jährige Ringer Saleh Mohammadi. Ihnen wurde ein bewaffneter Angriff vorgeworfen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iran richtet 19-jährigen Ringer Saleh Mohammadi am 19. März hin

Menschenrechtsgruppen kritisieren erzwungene Geständnisse und konstruierte Vorwürfe scharf

Iran führte seit 2023 mehrere Hinrichtungen nach Protesten durch War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Allen Drohungen der USA zum Trotz beginnt der Iran mitten im Krieg damit, Demonstranten hinzurichten. Der 19-jährige iranische Ringer und frühere Jugendmeister Saleh Mohammadi wurde am Donnerstag laut mehreren Menschenrechtsorganisationen von der Justiz der Islamischen Republik öffentlich getötet. Laut der regimenahen Nachrichtenagentur Mizan war Mohammadi zusammen mit zwei anderen Männern wegen eines angeblichen bewaffneten Angriffs auf zwei Polizisten in der Stadt Ghom am 8. Januar 2026 zum Tode verurteilt worden.

Die Polizisten seien bei diesem Angriff ums Leben gekommen. Laut der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» erfolgte die mutmassliche Attacke im Rahmen der Demonstrationen gegen das Mullah-Regime von Anfang des Jahres. Die iranische Regierung hatte die Proteste damals gewaltsam niedergeschlagen. Genaue Opferzahlen liegen bis heute nicht vor. Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen reichen von einigen Tausend bis zu mehreren Zehntausend erschossenen Demonstranten.

Anschuldigungen von Menschenrechtsorganisationen

Der für seine sportlichen Erfolge bekannte Mohammadi war 2024 Mitglied der iranischen U-19-Nationalmannschaft im Freistilringen. Menschenrechtsorganisationen und iranische Oppositionelle werfen dem Regime vor, die Anschuldigungen gegen die drei Männer konstruiert und ihre Geständnisse unter Folter erzwungen zu haben.

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung weiter berichtet, führten die iranischen Behörden nach den Anti-Mullah-Protesten 2022 bereits mehrere Hinrichtungen durch. Darunter waren der Karate-Meister Mohammad Mehdi Karami und der Jugendtrainer Seyed Mohammad Hosseini, die am 7. Januar 2023 gehängt wurden. Kritiker sehen in den Exekutionen ein repressives Signal des Regimes gegen jeglichen Widerstand.