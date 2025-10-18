DE
Dramatische Rettung in Österreich
Feuerwehr befreit Mädchen (13) aus Wäschetrockner

Ein 13-jähriges Mädchen wurde in Mödling bei Wien aus einem Wäschetrockner gerettet. Die Feuerwehr musste das Gerät zerlegen und eine hydraulische Schere einsetzen, um das Kind zu befreien, das über Schmerzen klagte.
Publiziert: 16:33 Uhr
In Österreich musste ein Mädchen aus einem Wäschetrockner gerettet werden.
Foto: Freiwillige Feuerwehr Stadt Mödling
Keystone-SDA und Natalie Zumkeller

In Österreich ist ein 13-jähriges Mädchen in einem aufwendigen Rettungseinsatz aus einem Wäschetrockner gerettet worden. Wie die Feuerwehr der Stadt Mödling bei Wien am Samstag mitteilte, war das Kind am Vortag in das Gerät geklettert, konnte aber nicht selbstständig wieder hinaus.

Die Einsatzkräfte rückten am Freitagabend aus und versuchten zunächst, die 13-Jährige ohne technische Hilfsmittel zu befreien. Nachdem dies keinen Erfolg gebracht hatte, wurde der Trockner zerlegt und die Trommel freigelegt. 

Zustand des Mädchens verschlechterte sich während des Einsatzes

«Während Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes die Jugendliche beruhigten und medizinisch versorgten, wurde die Anlage stromlos gemacht», schrieb die Feuerwehr in der Mitteilung. «Vorsichtig wurden Verkleidungsteile der Anlage demontiert und die Trommel entsprechend freigelegt.»

Inzwischen verschlechterte sich der Zustand des Mädchens. Es klagte über Schmerzen, und ihre Augen fielen immer wieder zu, wie ein Mödlinger Feuerwehrmann der Deutschen Presse-Agentur schilderte. Deshalb sei schliesslich eine hydraulische Schere zum Einsatz gekommen, um letzte Verkleidungsteile zu entfernen und das Kind zu bergen, sagte er.

Die 13-Jährige wurde mit Schmerzen im Arm-, Schulter- und Bauchbereich in ein Krankenhaus gebracht. Warum sie in den Trockner geklettert war und wie lange sie bis zum Eintreffen der Feuerwehr dort war, war vorerst nicht bekannt.

