Der deutsche Tourist Sergio C. wird im Comersee vermisst, nachdem er seine Kinder gerettet hat. Der Mann sprang bei Dorio von einem Boot, um die über Bord gegangenen Kinder zu retten und wurde dabei von der Strömung erfasst.

Wirt Sergio C. (55) rettet seine Kinder – und verschwindet im Wasser

1/4 Sergio C. ging im Comer See unter. Seither wird er vermisst. Foto: Screenshot Instagram

Vater sprang ins Wasser, als Kinder über Bord gingen

Suchaktion mit Tauchern, Booten, Helikopter und Wasserambulanz im Einsatz

Er sprang heldenhaft ins Wasser – und bezahlte die Rettung seiner Kinder wohl mit dem Tod.

Der deutsche Tourist Sergio C. (55) wird im Comersee vermisst, wie italienische Medien berichten. Der Mann soll am Montag bei Dorio am Ostufer des berühmten italienischen Ferienortes in der Provinz Lecco von einem Boot ins Wasser gesprungen sein, um seine beiden Kinder zu retten, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Feuerwehr bestätigte auf Anfrage einen Einsatz vor Ort, machte jedoch keine weiteren Angaben. Der Comersee liegt etwa 80 Kilometer nördlich von Mailand und gehört zu den bekanntesten Ferienregionen Italiens.

Grosse Suchaktion läuft

Nach ersten Erkenntnissen war der Vater ins Wasser gesprungen, nachdem seine beiden Kinder aus bislang ungeklärter Ursache über Bord gegangen waren. Er sei vermutlich von einer Strömung erfasst worden.

Augenzeugen berichteten laut Ansa, die Kinder seien in Sicherheit, der Mann sei jedoch nicht mehr aufgetaucht. Nach Medienberichten soll auch die Ehefrau des Mannes auf dem Boot gewesen sein. An der Suchaktion sind Taucher, Boote, ein Rettungshelikopter sowie eine Wasserambulanz beteiligt.

Finden Tauchroboter den Gastronomen?

Wie die «Badischen Neuesten Nachrichten» berichten, betreibt Sergio C. in Bühl im deutschen Bundesland Baden-Württemberg zwei Restaurants sowie einen Lieferservice. Seine Frau und die gemeinsamen Kinder erlitten Berichten zufolge einen Schock.

Das Lokalblatt zitiert ferner einen Mitarbeiter von Sergio C., der ebenfalls schockiert ist. Er müsse die Nachricht erst einmal verarbeiten und stehe schon den ganzen Tag neben sich.

Wie «Bild» schreibt, läuft die Suche auch am Mittwoch. Es kommen ferngesteuerte Tauchroboter zum Einsatz. Kann der Wirt so im 220 Meter tiefen Comer See gefunden werden?