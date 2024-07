Er wollte sich im See abkühlen, jetzt ist er tot: Ein britischer Tourist ertrank während seiner Ferien am Comer-See.

Zum Zeitpunkt des Ertrinkens habe im Comer See eine starke Strömung geherrscht.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein britischer Tourist (†22) verbrachte seine Ferien gemeinsam mit seiner Freundin am Comer See. Am Mittwochnachmittag mieteten beide ein Boot und sprangen in den See, um zu baden.

Die Strömung habe das Boot abgetrieben, sodass die beiden nicht wieder an Bord gehen konnten. Der 22-Jährige tauchte nicht wieder auf.

Die 19 Jahre alte Freundin des jungen Mannes wurde dem Bericht zufolge von den Insassen eines vorbeifahrenden Boots gerettet. Der 22-Jährige konnte durch einen Rettungshelikopter nur noch tot geborgen werden.