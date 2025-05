Joe Biden hatte als US-Präsident die beste medizinische Vorsorge der Welt. Wie ist es möglich, dass sein Krebs erst in einem relativ späten Stadium bemerkt wurde? Wurde seine Diagnose gar verheimlicht – so wie Bedenken über seinen geistigen Zustand?

Joe Biden hat eine aggressive, fortgeschrittene, aber behandelbare Form von Prostatakrebs. Foto: keystone-sda.ch

Daniel Jung Redaktor News

Verschiedene Präsidenten haben die Resultate ihrer Prostata-Screenings öffentlich gemacht. So etwa Donald Trump (78), Barack Obama (63) oder George W. Bush (78). Nicht so aber Joe Biden (82). Am Sonntagabend wurde nun bekannt, dass Biden eine aggressive Form von Prostatakrebs in einem fortgeschrittenen Stadium hat.

Neben Genesungswünschen wurden sofort auch kritische Fragen laut. «Ich bin überrascht, dass die Öffentlichkeit nicht viel früher informiert wurde», sagte Trump am Montag vor Journalisten im Weissen Haus. Er deutete eine mögliche Vertuschung der Krebsdiagnose an. Dabei geht es um viel.