Russen dringen in neues Gebiet ein

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Diese Nachricht sorgt derzeit bei vielen für Unruhe und grosse Sorge: Russische Panzer sollen erstmals in die ukrainische Region Dnipropetrowsk vorgedrungen sein. Militäranalysten aus Kiew sprechen von besetzten Dörfern – die ukrainische Armee widersprach den Berichten zuerst. Nun bestätigen aber auch sie die russische Militärpräsenz in der Region.

«Dies ist der erste Angriff dieser Grössenordnung in der Region Dnipropetrowsk», erklärte Viktor Trehubov von der operativ-strategischen Truppengruppe Dnipro gegenüber der BBC.

Die Experten des Lagekartendienstes Deepstate kennzeichneten die Ortschaften Saporiske und Nowoheorhijiwka in der Region neu als russisch besetzt. Moskau spricht seit Wochen davon, in das Gebiet westlich von Donezk vorgedrungen zu sein. Bereits im Juni wurde eine Sommeroffensive gestartet, wie mein Kollege Johannes Hillig hier erklärt hat.

Immer mehr Kritik an geschönten Lageberichten

Die ukrainische Armee hat stets abgewunken. Auch im aktuellen Fall tönt es ähnlich: «Die Streitkräfte der Ukraine haben das Vordringen der russischen Eroberer gestoppt und kontrollieren das Dorf Saporiske weiter», teilte die für den Frontabschnitt zuständige Armeegruppierung «Dnipro» auf Telegram mit. Die Kämpfe um den benachbarten Weiler Nowoheorhijiwka würden andauern. «Die Information über die Besatzung beider Ortschaften durch die Russen entspricht nicht den Tatsachen», wurde in der Mitteilung unterstrichen.

Kriegsveteranen und auch aktive Soldaten kritisieren immer öfter, dass ukrainische Kommandanten geschönte Lageberichte schreiben und so die Armeeführung die reale Lage nicht immer kennt.