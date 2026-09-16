Der älteste Mann Europas, Vitantonio Lovallo, ist im Alter von 112 Jahren in Italien verstorben. Bis zuletzt kümmerte sich der 1914 geborene Familienvater um seinen Weinberg und seine Schafe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vitantonio Lovallo mit 112 Jahren in Avigliano, Süditalien, verstorben

Älteste Person Europas ist Britin Ethel Caterham mit 117 Jahren

Japan verzeichnet 107'677 Menschen über 100 Jahren laut dpa

Marian Nadler Redaktor News

Vitantonio Lovallo ist im Alter von 112 Jahren gestorben. Bis zu seinem Tod lebte er in der Gemeinde Avigliano in der süditalienischen Region Basilicata. Bis ins hohe Alter kümmerte sich der im März 1914 geborene Lovallo um seinen eigenen Weinberg und seine Schafe. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

«Avigliano hat heute einen Teil seiner Geschichte verloren», verkündete Gemeindepräsident Giuseppe Mecca in einem Post auf Facebook. Lovallo war verheiratet, seine Frau war jedoch schon vor mehreren Jahren verstorben. Er war Vater von vier Kindern.

Japan zählt mehr als 100'000 Über-100-Jährige

Neu ist der älteste Mann Europas nach Angaben der Gerontology Research Group nun der Portugiese Joaquim Varela (111). Die Rangliste der ältesten Menschen Europas führt er aber nicht an. Vor ihm stehen immerhin 31 Frauen. Die älteste Person Europas und der Welt ist die Britin Ethel Caterham (117).

Und wer ist die älteste Person der Schweiz? Hedwig Zaugg (111). Die Mutter von zwei Töchtern sowie Grossmutter von vier Enkeln und Urgrossmutter von sechs Urenkeln hatte im Mai im Gespräch mit Blick unter anderem diesen kuriosen Longevity-Tipp parat: «Ich habe meinen Kindern immer gesagt, dass sie drei Baumnüsse am Tag essen sollen. Das ist auch gut fürs Gehirn.»

Die Menschen werden auch andernorts erstaunlich alt. Japan zählt mittlerweile 107'677 Menschen im Alter von 100 oder mehr Jahren, wie die dpa am Dienstag vermeldete.