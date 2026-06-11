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Die Bilder aus Belfast sind verstörend: brennende Häuser, vermummte Männer auf den Strassen, Familien, die vor einem Mob fliehen müssen. Auslöser war eine brutale Messerattacke auf einen Mann. Der mutmassliche Täter: ein Asylsuchender aus dem Sudan. Doch wer glaubt, die Gewalt in Nordirland sei bloss die Reaktion auf ein einzelnes Verbrechen, übersieht das eigentliche Problem. Belfast ist nicht die Ursache. Belfast ist das Symptom. Für Europa sind das düstere Vorzeichen.

Die Tat, die die Gewalt auslöste, war brutal. Ein Mann wurde am Montagabend auf offener Strasse niedergestochen und schwer verletzt. Videos des Angriffs verbreiteten sich innert Stunden in den sozialen Medien. Als bekannt wurde, dass der mutmassliche Täter ein Asylsuchender aus dem Sudan ist, kippte die Stimmung. Noch bevor Gerichte oder Ermittler ihre Arbeit tun konnten, formierte sich auf den Strassen der Zorn.

Was folgte, hatte mit dem eigentlichen Verbrechen bald nur noch wenig zu tun. Vermummte Männer zogen durch Wohnquartiere, steckten Häuser und Autos in Brand und jagten Menschen, die mit der Tat nichts zu tun hatten. Familien mussten unter Polizeischutz fliehen, Geschäfte schlossen aus Angst ihre Türen. Aus der Empörung über einen mutmasslichen Täter wurde innerhalb weniger Stunden kollektive Wut gegen ganze Bevölkerungsgruppen.

Ein europäisches Muster

Diese Wut, die sich diese Woche in Nordirlands Hauptstadt entladen hat, ist kein lokales Phänomen. Sie folgt einem Muster, das sich quer durch Europa beobachten lässt. In Dublin kam es 2023 nach einer Messerattacke zu schweren Ausschreitungen. In England lösten die Southport-Krawalle eine Welle anti-migrantischer Gewalt aus. In Frankreich eskalieren regelmässig Spannungen in den Vorstädten. Überall zeigt sich dieselbe Entwicklung: Einzelne Gewalttaten werden zum Zündfunken für eine viel grössere gesellschaftliche Explosion.

Der Grund dafür liegt tiefer als die Debatte über Migration. Europa erlebt eine Zeit permanenter Verunsicherung. Die Menschen sorgen sich um steigende Mieten, überlastete Gesundheitssysteme, sinkende Kaufkraft und eine unsichere geopolitische Lage. Der Krieg in der Ukraine, die Krisen im Nahen Osten und die wirtschaftliche Stagnation verstärken das Gefühl, dass vieles ausser Kontrolle gerät.

Wenn Angst einen Sündenbock sucht

In solchen Zeiten suchen Gesellschaften nach einfachen Erklärungen. Migration wird dabei oft zum sichtbarsten Symbol eines viel umfassenderen Kontrollverlusts. Nicht, weil Einwanderung allein für die Probleme verantwortlich wäre. Sondern weil sie für viele Menschen das greifbarste Zeichen einer Welt ist, die sich schneller verändert, als sie verstehen oder beeinflussen können.

Hinzu kommt eine zweite Entwicklung: Die Empörung hat heute einen Verstärker. Noch bevor die Polizei in Belfast ihre Ermittlungen abgeschlossen hatte, verbreiteten sich Videos der Messerattacke millionenfach in sozialen Netzwerken. Politiker, Aktivisten und Influencer lieferten die Deutung gleich mit. Innerhalb weniger Stunden entstand eine Erzählung von «offenen Grenzen», «Staatsversagen» und «Selbstverteidigung der Bevölkerung». Aus einem Verbrechen wurde ein politisches Symbol. Aus Angst wurde Wut. Und aus Wut Gewalt.

Die Politik verliert die Kontrolle

Besonders beunruhigend ist dabei, dass die Ausschreitungen immer weniger spontan wirken. Was in Belfast geschah, erinnert an frühere Krawalle in Grossbritannien und Irland: dieselben Schlagworte, dieselben Mobilisierungsmuster, dieselben Feindbilder. Die Empörung wird international geteilt, angeheizt und organisiert. Lokale Konflikte werden Teil eines europaweiten Kulturkampfes.

Das bedeutet nicht, dass die Sorgen vieler Bürger unbegründet wären. Wer über Migration spricht, spricht oft auch über Wohnungsnot, Integration, Sicherheit oder den Zustand des Sozialstaats. Diese Fragen verdienen Antworten. Doch genau dort liegt das eigentliche Problem: Viele Menschen haben das Vertrauen verloren, dass die Politik diese Antworten noch liefern kann.

Belfast ist deshalb kein Ausreisser. Die Stadt ist ein Spiegel. Die Mischung aus Unsicherheit, Wut, sozialem Frust und digitaler Empörung findet sich heute in vielen europäischen Ländern. Mal bricht sie sich in Wahlresultaten Bahn, mal in Protesten – und manchmal in Strassenschlachten.

Wer die Bilder aus Nordirland sieht, sollte deshalb nicht nur fragen, was dort schiefgelaufen ist. Sondern weshalb immer mehr Menschen in Europa das Gefühl haben, dass ihnen niemand mehr zuhört. Denn genau dort beginnt der Nährboden, auf dem Radikale ihre einfachsten und gefährlichsten Antworten verkaufen können.