Auch am Mittwochabend kommt es in der nordirischen Hauptstadt zu Ausschreitungen. Demonstranten attackieren die Polizei, diese setzt Wasserwerfer ein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erneute Ausschreitungen in Belfast nach tödlicher Messerattacke am Dienstag

Vermummte sammelten Ziegelsteine, Polizei setzte Wasserwerfer gegen Angreifer ein

Tankwagen in Brand, Feuerwehr im Einsatz zur Brandlöschung

Marian Nadler Redaktor News

Erneute Eskalation in Belfast: Nach den Ausschreitungen vom Dienstag hat sich auch am Mittwochabend wieder eine Menschenmenge am Ort der tödlichen Messerattacke versammelt. Zahlreiche Polizeifahrzeuge waren ebenfalls vor Ort.

Aus der Menschenmenge heraus warfen schwarz gekleidete Demonstranten immer wieder Gegenstände auf Polizisten in Schutzausrüstung. Die Wurfgeschosse konterte die Polizei mit Wasserwerfern, woraufhin sich viele der rund 200 Protestler zurückzogen. An einer Stelle sammelten Vermummte eine grosse Menge Ziegelsteine, die vermutlich später als Wurfgeschosse dienen könnten.

https://x.com/WarMonitor3/status/2064792309451894997/video/1

«Enthauptungsversuch» in Belfast

Unweit des Schauplatzes der Ausschreitungen stand ein Tankwagen in Brand. Die Feuerwehr rückte an und begann, den Brand zu löschen.

In der Innenstadt von Belfast wurde der gesamte Bus- und Bahnverkehr am frühen Abend eingestellt, einige Schulen vorzeitig geschlossen. Viele Geschäfte schlossen bereits gegen Mittag.

Am Montagabend hatte in Belfast ein Sudanese (30) auf einen Mann eingestochen. Mehrere Augenzeugen beschrieben den Vorfall gegenüber britischen Medien als «Enthauptungsversuch». Auf einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, ist zu hören, wie ein Passant ruft: «Er versucht, ihm den Kopf abzuschneiden.» Am Dienstagabend kam es daraufhin in mehreren Stadtteilen zu schweren Ausschreitungen. Mittlerweile ist klar, dass das Opfer sein linkes Auge verloren hat.

Der mutmassliche Täter wurde festgenommen. Er schweigt zu der Tat.

+++ Update folgt. +++