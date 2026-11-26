DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Deutschland: 72 km/h zu schnell: Polizei stoppt Raserin
Im Luxus-Jaguar 72 km/h zu schnell!
Fahranfängerin brettert mit 192 km/h über Autobahn
Mit einem 300-PS-Jaguar ist eine 19-Jährige in Deutschland mit 192 km/h über die Autobahn gerast – erlaubt waren 120.
Publiziert: vor 1 Minute
Teilen
Kommentieren
News Ausland
1:28
Bei Millionen-Raub beteiligt
Europol jagt diese Serbin (41)
1:00
Unterhalt kostet sie Millionen
«Hässlichste Yacht der Welt» macht Italiener hässig
0:55
Drama bei Landung
Zwei Helikopter kollidieren am Everest
Teilen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen