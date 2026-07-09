Im Fall des tödlichen Angriffs auf einen Zugbegleiter in Deutschland ist der mutmassliche Täter zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der Fall hatte über die Grenzen Deutschlands hinaus für Fassungslosigkeit gesorgt.

Es ist ein Fall, der erschüttert: Nach einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz ist ein Zugbegleiter Anfang Jahr an den Folgen eines brutalen Angriffs gestorben. Die Situation eskalierte in einem Regionalexpress als ein 26-jähriger Fahrgast kein Ticket vorweisen konnte und des Zuges verwiesen werden sollte.

Der Mann attackierte daraufhin den Bahnmitarbeiter. Der Kondukteur musste noch im Zug reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht werden. Wenig später erlag er dort seinen Verletzungen.

Nun wurde das Urteil gegen den Beschuldigten gesprochen. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt.