Gerhard Schröder bleibt Moskau treu: Laut Kreml feierte der frühere deutsche Kanzler mit Wladimir Putin Geburtstag. Ausserdem hat der SPD-Politiker einen neuen Job in der russischen Wirtschaft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Laut Kreml war Schröder bei Putins Geburtstagsfeier in Moskau

Zeitgleich griff Russland die Ukraine massiv an

Neu sitzt er bei Hyperglobus im Verwaltiungsrat, er gilt als Putin-Freund

Marian Nadler Redaktor News

Deutschlands grösste Boulevardzeitung «Bild» nennt es ein «Treffen der Schande»: Nach Angaben des Kremls soll der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder (82) an der Geburtstagsfeier von Diktator Wladimir Putin (74) in Moskau teilgenommen haben. Dem SPD-Politiker war es offenbar egal, dass Putin an seinem Ehrentag die Ukraine mit massiven Bombenangriffen überzog.

«Der Präsident lud seinen alten Freund zu sich nach Hause ein», schreibt die Pressestelle des Kremls auf Telegram. Kürzlich war Gerhard Schröder in den Verwaltungsrat der russischen Handelskette Hyperglobus berufen worden. Auch deshalb dürfte er in die russische Hauptstadt gereist sein. Seit Anfang September bekleidet Schröder dieses Amt. Hyperglobus betreibt als Ableger der deutschen Handelskette Globus in Russland 10'000 Super- und Dutzende Baumärkte. Das Unternehmen beschäftigt laut der «Frankfurter Allgemeinen» 10'000 Mitarbeiter. Anders als viele westliche Unternehmen, die mit Beginn des Kriegs das Land verliessen, lässt Globus sein Russland-Geschäft weiterlaufen.

Am Mittwoch hielt Schröder laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass eine Begrüssungsrede vor Mitarbeitern des Unternehmens in Moskau. Schröder war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler in Deutschland . Zu Putin pflegt er seit Jahren freundschaftliche Beziehungen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Bundeskanzleramt war er unter anderem auf der Lohnliste von Nord Stream und dem russischen Energiekonzern Rosneft.