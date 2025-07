Carolina W. verrät, wie viel sie abgenommen hat

Nach ihrer dramatischen Rettung aus dem australischen Outback erholt sich Carolina W. in einem Spital in der Grossstadt Perth von ihren Strapazen. Von ihrem krassen Gewichtsverlust lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen.

1/6 Ihre Rettung gleicht einem Wunder, sagt die lokale Polizei. Foto: Carolina W.

Darum gehts Deutsche Backpackerin nach 12 Tagen im australischen Buschland gerettet

Sie erholt sich in Perth und erhält Unterstützung vom deutschen Konsulat

Sie verlor 12 Kilogramm

Nach 12 Tagen und 11 Nächten im westaustralischen Buschland wurde sie am letzten Freitag durch «pures Glück» gefunden. Die deutsche Backpackerin Carolina W.* (26) durchlebte eine regelrechte Odyssee, als sie am 29. Juni mit ihrem Fahrzeug verunglückte und anschliessend verwirrt sowie dehydriert durch das Outback irrte. Tania Henley, eine örtliche Farmbesitzerin, fand die junge Frau schliesslich 24 Kilometer von der Unfallstelle entfernt und beschrieb die Backpackerin gegenüber australischen Medien als «dünn und zerbrechlich».

Seit Samstag erholt sich Carolina W. nun in einem Spital in der Millionenmetropole Perth von ihrem Überlebenskampf – und kann dabei weiterhin auf viel Unterstützung zählen, wie der Nachrichtendienst «9 News» berichtete. Nicht nur Australien, auch Deutschland hilft der jungen Frau nach Kräften. Und hat ihr am Montag eine besondere Aufmerksamkeit zugedacht.

Ein Foto auf Instagram zeigt Carolina W. auf dem Krankenhausbett sitzend mit einem Blumenstrauss in den Händen und einer riesigen Auswahl an Kuchen, Snacks und Obst in Reichweite. «Wenn man 12 Kilogramm wieder zunehmen muss», schrieb die Backpackerin mit einem Augenzwinkern in der Bildunterschrift.

Die Australienreise geht weiter

Dann teilte sie ein weiteres Foto der Leckereien und schrieb: «Danke an das deutsche Konsulat!» Am Sonntag hatte sie bereits über die Polizei von Westaustralien eine Erklärung veröffentlicht, in der sie sagt, sie sei «einfach unendlich dankbar, dass sie überlebt hat». Auch ihren Rettern und allen Menschen, die an sie gedacht haben, sprach sie ihren tiefsten Dank aus.

«Ich bin sicher, dass ich nur dank dieser unglaublichen Unterstützung überlebt habe», so Carolina W. Übrigens: Von ihrem Überlebenskampf im australischen Buschland lässt sie sich nicht abschrecken. Laut der lokalen Polizei möchte sie noch die Ostküste bereisen, wo sie bisher noch nicht war.

* Name bekannt