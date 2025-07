Die Polizei hat die vermisste Carolina W. (26) in Australien nach einer zwölftägigen Suche lebend gefunden. Das berichtet die Zeitung «The West Australian». Die Rucksacktouristin sei am Freitag von einem Fremden auf einem Buschpfad entdeckt worden.

Die 26-Jährige war zuletzt am 29. Juni in Beacon, 330 Kilometer nordöstlich von Perth, gesehen worden, bevor sie zunächst spurlos verschwand. Eine Helikopterstaffel suchte das Buschland rund um die Ortschaft ab. Beacon liegt im sogenannten australischen Weizengürtel (Wheatbelt). Die dünn besiedelte Region ist für ihren Getreideanbau bekannt. Auch ein Suchaufruf auf Facebook wurde lanciert.

Am Donnerstag wurde der schwarz-silberne Mitsubishi-Van der jungen Frau entdeckt. Mit diesem reiste Carolina W. seit zwei Jahren durch Down Under.

«Sie hat offensichtlich viel durchgemacht»

Am Freitag wurde schliesslich die junge Backpackerin entdeckt – wie durch ein Wunder. Gemäss «The West Australian» fand ein Fremder Carolina W. auf einem Buschpfad. Laut dem Beamten Martin Glynn ist ihr Zustand «fragil». Allerdings sei es ihr gelungen, selbständig ein Flugzeug nach Perth zu besteigen. Dort soll sie sich medizinischen Untersuchen unterziehen.

Carolina W. habe sich einige Verletzungen zugezogen, zitiert die Zeitung den Beamten weiter. Zudem sei sie «von Mücken heimgesucht» worden. «Sie hat offensichtlich viel durchgemacht.»

Auch, dass die Frau überhaupt noch bei Kräften ist, grenzt an ein Wunder. Laut Bericht sanken die Temperaturen in der Nacht bis auf den Gefrierpunkt.

«Ich bin unglaublich erleichtert»

Roger Cook, Premierminister von Western Australia, schrieb auf X: «Ich bin unglaublich erleichtert, bestätigen zu können, dass Carolina Wilga heute Nachmittag lebend gefunden wurde, nachdem sie zwölf lange Tage im Outback von Washington vermisst worden war.»

