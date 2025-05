Franck Labourey liefert ausgediente Schweizer Fischernetze an die Ukraine-Front. Foto: Philippe Rossier

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Es ist eine wahrhaft wundersame Verwandlung: Die alten Netze von Fischer Claude Delley (62) brachten den Fischen im Neuenburgersee einst den Tod. Bald retten sie an der Ukraine-Kriegsfront Leben. Und alles dank des unermüdlichen Einsatzes von Franck Labourey (65), eines Freiburger Kaminfegers, der beim Fernsehschauen auf eine Wahnsinnsidee kam und jetzt mit Schweizer Fischernetzen die Wende im Ukraine-Krieg einleiten will.

Die Geschichte geht so: Es waren die Pferde, die Franck Labourey 2010 in die Ukraine brachten. Mehrere Oligarchen hatten ihn angestellt, um in Kiews Vororten ihre Tiere zu dressieren. «Ich liebe Pferde, aber die Menschen in dieser Szene mag ich gar nicht», erzählt Labourey in schnellem Französisch. Er steht auf einem kleinen Steg in Portalban am Neuenburgersee. Neben ihm stapeln sich alte Fischernetze in Plastikkisten: neuer Stoff für seine nächste Mission, die ihn in zwei Wochen zum 46. Mal seit Kriegsausbruch in die Ukraine führen wird.