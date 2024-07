Mit seinen Kugeln wollte Thomas Matthew Crooks (†20) Donald Trump (78) treffen – stattdessen tötete er einen Besucher der Wahlkampfveranstaltung in Butler. Nun wurde das Opfer identifiziert.

Corey C. (†50) stirbt bei Trump-Attentat

1/4 Mit seinen Kugeln wollte Thomas Matthew Crooks (†20) Donald Trump (78) treffen...

Wie «Fox News» berichtet, handelt es sich beim Opfer um Corey C.* (†50), einen ehemaligen Feuerwehrchef von Buffalo.

Angehörige sollen ihn identifiziert haben, nachdem er bei dem Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Trump in Butler, Pennsylvania, getötet worden war.

«Ein Held, der seine Töchter beschützt hat»

Zwei weitere Personen wurden bei dem Angriff schwer verletzt, so die Behörden. Die Schwester des Opfers, Dawn S., schreibt in einem Facebook-Post, dass ihr Corey «ein Held war, der seine Töchter beschützt hat».

Und: «Seine Frau und seine Mädchen haben gerade das Undenkbare und Unvorstellbare erlebt.» Ihr kleiner Bruder sei gerade 50 Jahre alt geworden und hatte noch so viel vorn.

«Der Hass hat keine Grenzen und die Liebe kennt keine Grenzen. Betet für meine Schwägerin, meine Nichten, meine Mutter, meine Schwester, mich und seine Nichten und Neffen, denn dies fühlt sich wie ein schrecklicher Alptraum an, aber wir wissen, dass es unsere schmerzhafte Realität ist», schreibt S. weiter.

Gouverneur von Pennsylvania äussert sein Beileid

Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro (51), sagte am Sonntag, er habe mit der Frau von Corey C. gesprochen.

«Wir haben gestern Abend einen Landsmann aus Pennsylvania verloren», sagte Shapiro auf einer Pressekonferenz. «Corey C. war ein Vater. Corey war ein Feuerwehrmann. Corey ging jeden Sonntag in die Kirche. Corey liebte seine Gemeinde, und ganz besonders liebte Corey seine Familie», so Shapiro.

C. sei ein eifriger Unterstützer des ehemaligen Präsidenten Trump gewesen und habe sich sehr gefreut, ihn gestern Abend bei der Kundgebung zu erleben.

Politische Differenzen niemals mit Gewalt lösen

«Ich habe Coreys Frau gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich erzähle, dass wir miteinander gesprochen haben. Sie sagte ja. Sie bat mich auch, Ihnen allen mitzuteilen, dass Corey als Held starb, dass Corey sich auf seine Familie stürzte, um sie zu beschützen», sagte der Gouverneur weiter.

Shapiro schloss seine Ausführungen mit der Feststellung, dass politische Meinungsverschiedenheiten «niemals mit Gewalt gelöst werden können».