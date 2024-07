So reagiert die Welt auf das Trump-Attentat

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/10 In den USA herrscht Entsetzen nach dem Attentat auf Donald Trump.

Mitten im Wahlkampf wurde auf Donald Trump geschossen. Das Attentat auf den umstrittenen Kandidaten für die US-Wahl sorgt im Land für Entsetzen.

Joe Biden

US-Präsident Biden nannte die Tat «krank». In den USA gebe es «keinen Platz für diese Art von Gewalt», sagte er. Zuvor hatte der Präsident bereits erklärt, die USA müssten «als eine Nation zusammenstehen, um dies zu verurteilen». Zudem äusserte er sich mit Blick auf Trump «dankbar zu hören, dass er in Sicherheit ist und es ihm gut geht». Er bete für ihn, seine Familie und alle Versammlungsteilnehmer und hoffe, Trump bald sprechen zu können.

Kamala Harris

US-Vizepräsidentin Kamala Harris warnte nach der Attacke vor einer Eskalation der Gewalt. «Wir alle müssen diese abscheuliche Tat verurteilen und unseren Teil dazu beitragen, dass sie nicht zu weiterer Gewalt führt», teilte die Demokratin auf X mit.

Barack Obama

Der ehemalige demokratische US-Präsident Barack Obama erklärte auf X ebenfalls, es gebe «absolut keinen Platz für politische Gewalt in unserer Demokratie». Auch wenn noch nicht klar sei, was genau geschehen sei, «sollten wir alle erleichtert sein, dass der frühere Präsident Trump nicht ernsthaft verletzt wurde, und diesen Moment nutzen, um uns in unserer Politik aufs Neue zu Anständigkeit und Respekt zu verpflichten».

George W. Bush

Der ehemalige republikanische US-Präsident George W. Bush erklärte, er sei «dankbar», dass Trump nach «dem feigen Angriff auf sein Leben» in Sicherheit sei.

Elon Musk

Der US-Milliardär Elon Musk sprach Trump nach dem Angriff offiziell seine Unterstützung für dessen erneute Präsidentschaftskandidatur aus. «Ich unterstütze Präsident Trump vollauf und hoffe, dass er sich schnell erholt», schrieb Musk auf X.

Viktor Orban

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban schrieb auf X, seine «Gedanken und Gebete» seien bei Trump.

Benjamin Netanjahu

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äusserte sich «schockiert über den anscheinenden Angriff» auf Trump. «Wir beten für seine Sicherheit und schnelle Genesung.»

Izchak Herzog

Israels Präsident Izchak Herzog schrieb auf X, er wünsche Trump «im Namen des gesamten israelischen Volkes» schnelle Genesung. Er verurteile den Anschlag auf Trump auf das Schärfste. «Aus Jerusalem wünschen wir ihm alles Gute», schrieb Herzog und fügte hinzu: «Unsere Gedanken sind bei allen Verletzten und der Familie des getöteten Zuschauers».

Chuck Schumer

Der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, erklärte auf X, er sei «entsetzt über das, was bei der Trump-Kundgebung geschehen ist» und zugleich «erleichtert», dass der frühere Präsident in Sicherheit sei. «Politische Gewalt hat in unserem Land keinen Platz», fügte Schumer hinzu.

«Zutiefst beunruhigender Anstieg der Drohungen»

In den USA ist die politische Stimmung seit Jahren aufgeheizt. Das US-Justizministerium beklagte zu Jahresbeginn einen «zutiefst beunruhigenden Anstieg der Drohungen» gegen Amtsträger und demokratische Institutionen im Land. Die Präsidentenwahl am 5. November ist die erste seit den dramatischen Verwerfungen rund um die Wahl von 2020, die in einem beispiellosen Gewaltausbruch endeten. Damals hatte Trump seine Wahlniederlage gegen Biden nicht akzeptiert und seine Unterstützer über Monate mit Wahlbetrugsbehauptungen aufgehetzt. Trump-Unterstützer stürmten schliesslich am 6. Januar 2021 gewaltsam das US-Kapitol, das amerikanische Parlament und Herzstück der US-Demokratie. Bei der beispiellosen Attacke kamen damals mehrere Menschen ums Leben.

Gewalt gegen hochrangige Politiker hat es in den USA immer wieder gegeben, auch gegen Präsidenten. 1865 wurde US-Präsident Abraham Lincoln in der Loge eines Theaters in der US-Hauptstadt Washington erschossen, während er eine Komödie verfolgte. James Garfield wurde 1881 getötet, und William McKinley 1901. US-Präsident John F. Kennedy wurde bei einem Attentat am 22. November 1963 in Dallas im Bundesstaat Texas erschossen. Als Präsident Ronald Reagan 1981 in Washington angeschossen wurde, warf sich ein Leibwächter schützend über ihn.