Peinliche Versprecher bei Nato-Gipfel Biden stellt Selenski als Putin vor

Joe Biden ist am letzten Tag des Nato-Gipfels in Washington wieder durch Patzer aufgefallen. Bei der Abschlusspressekonferenz meinte er dann trotzdem: «Ich bin die am besten qualifizierte Person für den Job» des US-Präsidenten.