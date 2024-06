Das grosse TV-Duell zwischen Biden und Trump live

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

vor 15 Minuten Trump will Fokus auf Optik legen Wie CNN berichtet, sind Trump und sein Team «hyperfokussiert auf Performance und visuelle Effekte». Trump und Entourage seien der Meinung, dass der Performance-Aspekt der Debatte genauso wichtig ist wie der Inhalt. Trump selbst legt grossen Wert auf die Optik, und sein Team wolle sicherstellen, dass alles berücksichtigt wird – «bis hin zu den kleinsten Details wie der Anzahl der Stufen auf dem Weg zu den Podien, dem Klang des Tons von jedem Podium und dem Standort der Kameras». Trumps Team habe sich zum Ziel gesetzt, ihn als den stärkeren Kandidaten darzustellen, und das gelte auch für seine körperliche Erscheinung. 00:39 Uhr Biden und Trump in Atlanta gelandet Mehrere Stunden vor Beginn des TV-Duells sind US-Präsident Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump in Atlanta gelandet, dem Austragungsort der CNN-Präsidentschaftsdebatte. Bidens Air Force One landete auf einer Luftwaffenbasis, Trump kam im Flughafen von Atlanta an. Er war nicht in Begleitung von seiner Frau, Melania. US-Präsident Joe Biden entsteigt seiner Air Force One auf der Dobbins Air Reserve Base nahe Atlanta. Ende des Livetickers

Das letzte Mal gaben sie sich bei der US-Präsidentschaftsdebatte am 22. Oktober 2020 die Hand. Seither haben sich ihre Wege nicht mehr gekreuzt. Der vor vier Jahren abgewählte US-Präsident Donald Trump brach später auch Protokoll und weigerte sich, am 20. Januar 2021 bei der Amtseinsetzung von US-Präsident Joe Biden (81) dabei zu sein. Trump empfing den neuen Bewohner auch nicht persönlich im Weissen Haus, wie es bei Machtwechseln in den USA sonst immer Usanz war.

Faktor Gesundheit

Die Debatte beginnt um 3 Uhr Schweizer Zeit. Blick tickert das Duell hier live. Jetzt sehen US-Wahlbürger, ja das Weltpublikum mit eigenen Augen, wie es auch um die geistige Fitness von Biden und Trump steht.

Das Trump-Lager macht angebliche Alters- und Gesundheitsprobleme von Biden zum Chefthema. Biden werde von «Betreuern» geschützt und patze vor Publikum immer wieder mit Aussetzern und Versprechern. Biden hat sich vor der Debatte eine Woche lang auf Camp David zurückgezogen, um sich für das TV-Duell coachen zu lassen.

Ungewöhnliches Debattenformat

Diese erste von drei TV-Debatten vor dem Wahlgang am 5. November ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Veranstalter CNN führt Sicherheits- und Platzprobleme an, weshalb kein Live-Publikum und keine Journalisten im Fernsehstudio zugelassen seien. Der Sender lässt nur eine begrenzte Anzahl von Fotografen im Debattenraum zu. Etwa 800 weitere Personen, zumeist Journalisten, werden in einem Gebäude gegenüber dem Hauptstudio eine Übertragung verfolgen.

Im Gegensatz zu früheren Debatten wird auch das Mikrofon des Kandidaten stummgeschaltet, der gerade nicht spricht. Die strikten Regeln führen zu Befürchtungen, dass bei der Debatte etwas passieren könnte, das nur CNN-Journalisten mitbekommen. Zum Beispiel, dass Gesten und Bemerkungen während der CNN-Berichterstattung übersehen werden.

Beobachtern zufolge dürften die Debattenregeln Biden gegenüber Trump bevorzugen. Trump unterbricht gerne und kommt am besten mit einem Publikum zurecht.